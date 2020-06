Bitter skade pletter opvisning

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

AALBORG (Ekstra Bladet): FC Midtjylland udnyttede søndagens tidlige kamp til at trække yderligere fra i toppen med en stærk 2-0 triumf i AaB, hvor hjemmeholdet først viste tænder de sidste 20 minutter.

Men sejren kom med en bitter eftersmag, som kan få stor betydning i slutspurten frem mod guld.

Landsholdsmålmand Jesper Hansen måtte nemlig gå fra banen allerede efter et kvarter, da han slog sig hårdt i et tilfældigt sammenstød med kantspilleren Oliver Klitten.

Jesper Hansen modtog længe behandling på banen, men måtte opgive at fortsætte og måtte med ansigtet fortrukket i smerte overlade pladsen mellem stængerne til Mikkel Andersen.

Alt peger mod en skade i ribbenene, hvilket kan både vise sig langvarig og smertefuld.

Et stort slag for den stabile ulve-defensiv før Superligaen kulminerer.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mikkel Andersen fik ikke det store at forholde sig til bag ulvenes velsmurte forsvarsmur. En enkelt gang greb han forbi bolden på et indlæg, men for modstanderne giver det en anden tilgang til kampen, hvis Jesper Hansen er ude i længere tid.

Det plettede en suveræn indsats fra FC Midtjylland, der satte tingene på plads i den første time og slappede der efter af, og trillede den sikre 2-0 sejr hjem, selv om AaB behjertet forsøgte at komme tilbage.

Erik Sviatchenko åbnede målscoringen efter 27 minutter og kort før pausen bankede backen Joel Andersson et drømmemål i nettet, da han udnyttede en sløj clearing fra Mathias Ross til at fordoble føingen.

Bedømt på reaktionerne blandt de 280 tilskuere, som var blevet bevilget corona-adgang til Aalborg Stadion, så havde dommer Peter Kjærsgaards vurdering af en nøgleduel midt i første halvleg stor betydning. Efter et hjørnespark gjorde banens bedste, Jens-Lys Cajuste sig meget bred i en duel med hjemmeholdets Jores Okore, der røg ned efter en kontakt i hofteregionen.

Appel for straffespark på banen og tribunen, men dommeren lod tvivlen komme topholdet til gode. En beslutning med store konsekvenser minuttet efter, da Erik Sviatchenko stødte ulvene i front.

Men i det store billede var den vurdering en detalje i en kamp, hvor AaB i de første 70 minutter ikke havde én eneste afslutning inden for 20 meters afstand af topholdets mål.

