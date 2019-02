Bizar udvisning gav livsvigtig sejr

Den nybagte far Anders K. Jacobsen sørgede for søndagens store højdespring, da han med sejrsmålet 10 minutter før tid til 2-1 sendte fynboerne fra en 10. plads op som nr. tre.

Målet kom efter et langt OB-pres mod et hjemmehold, som efter 56 minutter blev en mand mindre, da færingen Hallur Hansson efter to gule kort på få minutter blev sendt i bad. Den sidste advarsel fik han, fordi dommeren mente, at han forsøgte at filme.

Da stod kampen fortsat og vippede, men derefter ændrede billedet sig og fynboerne havde flere nærgående forsøg, inden det langt om længe lykkedes at få bolden forbi Kevin Ray Mendoza i Horsens-målet.

Det usædvanligt store avancement blev muligt med Esbjergs overraskende nederlag i Hobro.

Selv om OB viste det største mod fra første fløjt, fik gæsterne lidt af en forskrækkelse, da Horsens kom foran, da hjemmeholdet for første gang i kampen var i nærheden af OB-målet.

Veteranen Peter Nymann med en fortid i OB brød vanen med kun at score et mål pr. sæson, da han skød første gang fra omkring 20 meter, da en ripost havnede for hans fødder og fordoblede sæsonens målhøst til to.

Allerede i det samme minut kunne Bashkim Kadrii have udlignet, da han kun løb ind i indlæg fra Anders K. Jacobsen.

Fynboernes farligste mand havde allerede efter få minutter en stor mulighed, men hovedstød har aldrig været hans spidskompetence.

Det er til gengæld hans venstreben, som ikke svigtede ham, da bolden efter lidt klumpspil havnede hos ham i højre siden.

Så var der udlignet og de to top 6-bejlere lige vidt ved pausen i en kamp mellem to hold, hvor spillerne med flere i den grad har relationer.

Det var først, da Hallur Hansson med en albue og derefter dårlig film blev smidt ud, at kampen for alvor skiftede karakter.

Hjemmeholdet var på forhånd svækket.

Anfører Mathias Nielsen måtte på grund af sygdom melde fra på kampdagen, så alt mulig manden Thomas Kortegaard blev placeret i midterforsvaret ved siden af stortalentet Mads Juel Andersen.

I forvejen var førstemålmand Matej Delac på ny ude med karantæne og erstattet af den filippinske landsholdsmålmand Kevin Ray Mendoza.

Derudover var også den anden tidligere OB’er Jonas Borring i karantæne, og karantænerne er og bliver et Horsens-problemer, da de gule er det mest karantæneramte hold i Superligaen.

OB er foran i forfølgerfeltet, men langt fra sikre på top 6. Foruden venter tre medbejlere i nævnte rækkefølge Brøndby, AGF og Randers.

Trods nederlaget er Horsens fortsat med og skal i næste kamp møde Esbjerg og derefter følger Randers og Brøndby, så man kan selv afgøre sin skæbne.

