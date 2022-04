Bizarre scener: Superliga-kamp afbrudt

Kampen mellem FC Nordsjælland og AGF bød på mere end mål og dramatik, da vandingsanlægget i Farum Park gik i gang kort inden slutfløjt.

Det skete til stor forvirring for alle, og kampen blev imidlertid afbrudt, indtil det var under kontrol igen.

Men der skulle altså gå flere minutter, før vandingen blev stoppet.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

AGF spillede sig i front i første halvleg på mål af 20-årige Albert Grønbæk, men med lidt under ti minutter tilbage af kampen chokerede FC Nordsjælland østjyderne med to mål på to minutter.

Kort tid efter kunne banens vandingsanlæg så ikke holde sig tilbage, og der blev sprøjtet vand op fra næsten alle sider af banen.

Afrbrydelsen var til AGF's fordel, for lige efter udlignede Frederik Ihler til 2-2 for gæsterne med opgørets sidste scoring.

Begge hold beholder dermed deres pladser i tabellen i nedrykningsspillet. FCN med fem point fra nedrykningsstregen.

