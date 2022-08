Bjelland har brækket anklen

Der kan gå længe, inden den 34-årige forsvarsspiller Andreas Bjelland igen er klar til at spille fodbold.

Under søndagens Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby kom han så galt afsted med sin ankel, at den er brækket.

Det skriver Lyngby i en pressemeddelelse.

'Andreas Bjelland har brækket sin ankel, der samtidig røg ud af led i situationen, hvilket gjorde situationen ekstra voldsom,' skriver Lyngby Boldklub i pressemeddelsen.

'Anklen blev sat på plads på banen, hvorefter Bjelland blev båret ud og senere hentet med ambulance.'

Bjelland var i stor smerte efter uheldet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvor lang pausen bliver for den rutinerede midtstopper, er endnu uvist, men ifølge Lyngby-træner Freyr Alexandersson, så kommer Bjelland ikke tilbage på banen resten af 2022.

- Det var helt klart et uheld, og det ser ikke godt ud med ham, siger Freyr Alexandersson og tilføjer, at anklen har taget skade.

- Han kommer i hvert fald ikke til at spille mere i 2022, men vi håber, han kommer tilbage næste år.

Bjelland fik længe behandling på banen, og træneren kaldte sine spillere sammen til en snak.

- Spillerne var meget påvirkede af det. Vi har et enormt stærkt sammenhold, så når der sker sådan noget for en holdkammerat, så påvirker det.

- Så jeg snakkede om, hvordan vi kunne komme videre hurtigst muligt. Der var især to-tre spillere, der var meget påvirkede. Vi har nogle værktøjer til at komme videre, fortæller Alexandersson.

Kampen vendt på hovedet i overtiden

Han henviser til, at truppen også var igennem en svær tid, da Marcel Rømer tidligere på året mistede sin hustru.

Lyngby reagerede i første omgang glimrende på uheldet, da Kasper Jørgensen flugtede holdet på 1-0.

Dermed havde Lyngby kurs mod sæsonens første sejr, men i den lange tillægstid på grund af vejr og skaden vendte Viborg det hele på hovedet og vandt 2-1.

- Jeg synes, at vi spillede en god kamp, men i perioden efter vores mål lagde de et godt tryk på os.

- Men jeg er ekstremt stolt af spillerne i dag efter ulykken her på udebane mod et stærkt hold. Jeg er tilfreds med holdet, men træt af resultatet. Vi savner at få den energi, som sejre giver, lyder det fra træneren.

Lyngby ligger sidst i Superligaen med to point for syv kampe.