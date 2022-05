Blæst bagover: - Det har jeg sjældent set

18 år. 19 år. 19 år.

Tre FCK-teenagere tog Parken med storm onsdag aften, da henholdsvis Elias Jelert, Ísak Johannesson og Hákon Haraldsson startede inde mod Silkeborg.

De dyre angribere var blevet henvist til bænken, og derfor var det op til ungdommen på andre positioner at hjælpe københavnerne med at tage den første sejr i sæsonen over Kent Nielsens tropper og intensivere deres rejse mod guldet.

- For mig handler det ikke om cv eller løncheck. For mig handler det om at spille med det hold, jeg tror på. Jeg havde en fornemmelse af, at de her tre spillere var dem, der kunne gøre en forskel, fortalte en glad Jess Thorup efter 2-1-sejren.

- De leverer en pragtpræstation. Jeg har sjældent set noget så overbevisende fra så unge spillere.

Isak Johannesson scorede begge FCK's mål onsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Særligt Ísak Johannesson, der før opgøret kun havde fået lidt over 40 minutter i syv kampe, greb chancen med manér.

En scoring efter to minutter og endnu en ned mod Sektion 12 i anden halvleg viste, hvorfor han ikke blot er en mand til fremtiden.

- Han havde en masse mod og gik så uimponeret til opgaven. Han var med til, at vi spillede forårets måske bedste 75 minutter, sagde Thorup.

Hovedpersonen fortæller selv, at han har trænet hårdt, men holder også begge ben på jorden.

- Jeg er bare glad for, at jeg kan hjælpe holdet. Det betyder virkelig meget for mig. Om det er mål, assists eller defensive aktioner. Det er lige meget. Så længe det kommer holdet til gode, sagde Johannesson.

- Du er ikke utilfreds med, at du ikke har fået flere minutter?

- Nej. Jeg spiller for FCK, og jeg ved, hvor benhård konkurrencen er i den her klub.

FCK øjner for alvor guldet med to kampe tilbage.

Godt nok har FC Midtjylland en kamp i hånden, men i skrivende stund er københavnerne fire point foran.