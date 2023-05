Blev gift til Superliga-kamp

I pausen i søndagens Superliga-opgør mellem Randers og Brøndby blev et par viet midt på banen

Kirken og rådhuset er de to mest normale steder at sige ja til hinanden til døden os skiller.

Men søndag var orgelspil og kirkegulv byttet ud med fodboldsange og forårsgræs, da et forelsket par valgte at blive gift midt på banen i pausen mellem de to halvlege af opgøret mellem Randers og Brøndby.

Og parret havde endda valgt at gå all in i støtten til den lokale klub.

I stedet for de traditionelle klæder med brudekjole og jakkesæt havde parret valgt at lade sig vie i afslappet tøj i Randers' karakteristiske lyseblå farve.

Gommen havde endda en Randers-t-shirt på med det velkendte hestelogo på ryggen.

I videoen over artiklen kan du se øjeblikket, hvor parret bliver gift midt på Randers-græstæppet.

Sådan så det ud, da parret blev gift på stadion i Randers. Foto: Screenshot fra Warner Bros. Discovery Danmark

Selvom et bryllup som udgangspunkt er en både rørende og smuk begivenhed, må det Randers-loyale par også have følt en vis ambivalens i situationen.

Deres hold var nemlig bagud med hele 3-0 i pausen efter en forfærdelig første halvleg af hjemmeholdet.

Efter vielsen gik parret ud til en flok tilskuere på sidelinjen, og den lille brudebuket blev kastet direkte i favnen på en ung Randers-fan, der reagerede med vild jubel - måske han er den næste, der skal giftes på græstæppet i den midtjyske by.

Randers tabte opgøret til Brøndby med 3-1 og er fortsat nummer fem i mesterskabsspillet - nu kun ét point foran netop Brøndby.

