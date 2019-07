Blev meldt på vej til FCK: Nu kan han ikke finde en klub

Den svenske landsholdsreserve Kalle Johnsson skal tilbage til franske Guingamp, da det fortsat ikke er lykkedes ham at finde en ny klub

Kalle Johnssons retur til Superligaen er udsat på ubestemt tid.

Den svenske landsholdsreserve, der har en fortid hos Randers FC, blev ellers i slutningen af juni meldt på vej til FCK.

- Han kommer ikke igen. Han er ved at blive solgt til København, lød det dengang fra Guingamp-træner Patrice Lair.

Nu er meldingen ifølge Le Télégramme en noget anden fra den franske træner:

- Han kan ikke finde en klub. Han vender tilbage.

FCK har vist interesse for den 29-årige og har også haft henvendt sig til den franske klub, der i sidste sæson rykkede ud af den bedste række.

Hos mestrene var Johnsson udset til at skulle erstatte Jesse Joronen, som københavnerne fik et lukrativt bud på fra Serie A-oprykkeren Brescia.

Det var dog en forudsætning for et Johnsson-køb, at finske Joronen blev solgt til Brescia, og det er fortsat ikke sket.

Joronen har været med på FCK’s træningslejr i Østrig, og det virker ikke til, at parterne kan blive enige om betingelserne for et salg.

Derfor har FCK-manager Ståle Solbakken også sat Johnsson-handlen i bero.

Også AGF har vist interesse for svenskeren, men et skifte til det århusianske frister tilsyneladende ikke Johnsson voldsomt.

Så nu er han i første omgang på vej tilbage til Guingamp, som han har kontrakt med en sæson endnu.

