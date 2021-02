Blod, drama og drop: Mestrene nedlagt!

HERNING (Ekstra Bladet): Guldkampen er pivåben!

Lad os bare slå det fast, efter FC Midtjylland leverede uengageret og tandløs forårspremiere, hvor Sønderjyske var klogere, stærkere og skarpere.

I det hele taget var der meget lidt FC Midtjylland over FC Midtjylland i en kamp, der hurtigt udviklede sig på Sønderjyskes præmisser. Et grimt slagsmål, der var svært at finde hoved og hale i.

Glen Riddersholm havde gjort sit for at gøre tingene besværlige for mestrene. I perioder rendte der seks sønderjyder rundt nede i bagkæden. Det havde ulvene svært ved at flå op. Et defensivt mesterstykke af Glen Riddersholm.

Derfor skulle vi hen til den halve time, før der for alvor var noget at hyle over på MCH Arena. Her gik Rasmus Vinderslev og Jens Lys-Cajuste i infight. Vinderslev faldt direkte ned på svenskeren i duellen, og Cajuste følte sig så provokeret, at han langede et slag i nakken på sønderjyden, da han var ved at rejse sig.

Det takserede dommer Peter Kjærsgaard, helt uforståeligt, kun til et gult kort, selv om det helt tydeligt var en hævnaktion. VAR valgte ikke at skride ind, og dermed kunne den svenske fighter fortsætte på VAR-ulvenes midtbane…

Jens-Lys Cajuste var heldig med ikke at ryge ud for sin hævnaktion. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Til stor utilfredshed for Glen Riddersholm, der brokkede sig så højlydt, at han kom i verbalt klammeri med kommerciel direktør Jacob Jørgensen, der sad på tribunen… Kønt var det ikke.

Bedst som de fleste var begyndt at se frem til en kop varm pausete, tog Sønderjyske føringen, da Mads Albæk trykkede af fra 35 meters afstand.

Det brækkende skud snød Jesper Hansen, der bestemt ikke så godt ud og puffede uhjælpeligt kuglen videre ind i nettet. Ikke heldigt, når nu den hjemvendte akademisøn og landsholdsbobler, Jonas Lössl, sad på bænken og så til…

Anden halvleg åbnede med grimme scener, da Stefan Gartenmann langede en albue i mundtøjet på Alexander Scholz, der blødte kraftigt. FCM-styrmanden kom dog heldigvis i aktion igen.

Indskiftede Gustav Isaken havde en gylden mulighed for at bringe balance i regnskabet, da han headede mod mål fra to meters afstand. Lawrence Thomas trak dog en magisk refleks ud af ærmet.

Australieren var igen Sønderjyske en god mand, og Thomas havde flere fine aktioner, inden Anders K. Jacobsen flugtede sejren i land på et langt indkast, der blev forlænget af Gartenmann i feltet.

Så hjalp det ikke noget, at Erik Sviatchenko pyntede på stillingen til sidst efter en klumpspilssituation.

En rædselsfuld åbning på foråret for mesterskabsfavoritterne fra Midtjylland!

