Bo H. om keepervalg: Ikke nogen social forretning

Bo Henriksen står ved sit målmandsvalg, mens Erik Sviatchenko vil gøre alt for at støtter op om sin viceanfører

Det var en 2-2 kamp, der kastede mange samtaleemner af sig, men FCM-træner Bo Henriksens keepervalg kom alligevel til at fylde rigtig meget. Til hans egen overraskelse i øvrigt.

Sommerens EM-målmand Jonas Lössl måtte igen tage plads på bænken, mens islandske Elias Olafsson trak første-handskerne på.

- Jeg synes, han har vist sig rigtig godt frem, begrundede han efter kampen.

- Vi har de to bedste målmænd i Superligaen, og så skulle jeg selvfølgelig træffe et valg. Det gik så til Elias.

- Det er et valg som alle andre. Jeg spiller jo med dem, jeg tror er bedst til næste kamp, og her havde jeg valgt Elias.

- Jeg stiller med det bedste hold. Jeg driver ikke nogen social forretning. Så er der mange holdninger til dem. Og de, der ikke bliver valgt, er forhåbentlig utilfredse. Ellers ville det da være en katastrofe, sagde Bo Henriksen og forklarede, at han har talt en del med Jonas Lössl om situationen.

Jonas Lössl er selvsagt utilfreds med situationen i FC Midtjylland, men lige nu må han se sig slået på stregen i den skarpe konkurrence på målmandsposten. Foto: Claus Bonnerup

- Det er klart, at han ikke er tilfreds. Lige nu føler vi bare, at Elias er en lille smule bedre. Vi skal have den rigtige følelse.

- Hvordan har Lössl reageret?

- Vores samtaler holder jeg for mig selv, men han har været fremragende på træningsbanen. Han skal jo vise sine holdkammerater, at han er bedre. Der er mange måder at reagere på, men det vigtigste er at vise det.

- Jeg har respekt overfor alle medarbejdere og er ærlig overfor dem. Jeg siger min mening, og så er der folk, der er enige og uenige. Det er jo heldigvis en del af det at drive en fodboldklub.

- Betyder det noget, at han er højt i hierarkiet og viceanfører?

- Alting betyder noget. Det er da sindssygt vigtigt at have en kulturbærer som Jonas. Det skal man ikke tage fejl af. Det er jo mennesker, vi lytter til, og som vi har tillid til. Men jeg skal være ærlig og tydelig. Det er altid den bedste, der spiller.

Bo Henriksen: Dét her er jeg mest irriteret over - derfor hev jeg tre mand ud i pausen'

Anfører Erik Sviatchenko føler med Lössl.

-Det er klart, at Jonas er viceanfører. Han kommer hjem fra udlandet og viser et højt niveau, men en uheldig skadespause gør, at der bliver kamp om pladsen, og nu er det Elias, der har taget den.

- Det er fodbold, når det er allerværst for Jonas, og når det er allerbedst for Elias. Jeg har selv prøvet den situation i udlandet, og det er ikke særlig sjovt. Så vi skal være så støttende og imødekommende som muligt overfor Jonas i den svære situation.

Lige nu er det Elias Olafsson, der har bolden i duellen med sin mere erfarne konkurrent. Foto: Jens Dresling

Om den omskiftelige kamp sagde han:

- Første halvleg var vild at være en del af. Der var mange forkerte beslutninger, og det var ikke rart at være en del af. Der er nogle få kampe på en sæson, hvor du kigger dig omkring og tænker: Hvad foregår der?

- Vi kommer heldigvis ud med et helt andet udtryk i anden halvleg. Med to kasser er kampen status quo, så vi kan godt være tilfredse. Der sker noget, når vi kommer her. Nogle gange er vi helt dominerende, andre gange på hælene.

- Hvor markant er Bo i pausen?

- Han er meget markant og eksplicit. Det fine ved fodbold er, at man hurtigt kan ændre mentalitet. Vi presser på og gør det fint i anden halvleg.

- Vi får et kæmpe boost med den hurtige reducering, og efter udligningen har vi oceaner af tid til at vinde kampen. Men de har også chancer til at vinde den, så jeg er tilfreds med det ene point.