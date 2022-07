Bo Henriksen fyret i FCM: - En dårlig idé fra start

FC Midtjyllands fyring af Bo Henriksen giver mening, men det gjorde ansættelsen ikke. Det var et projekt, der var dømt til at dø, mener Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen

DET VAR ET projekt, der var dømt til at dø fra start. Bo Henriksen var Claus Steinleins idé, og det var aldrig en af hans bedste.

Den højtråbende cheftræner blev hyret på sin evne til ’at få mere ud af sit materiale’ samt være ’god til mennesker og mandskabsbehandling’. Det var sportschef Svend Graversens ord.

MEN MEST AF alt var Bo Henriksen jo hyret som en galionsfigur. Et vellidt tv-ansigt, der kunne charmere fans og mediefolk. Som FCM-direktør Claus Steinlein selv sagde på fyringspressemødet:

- Han er kommet med al den energi, som I også kender fra TV...

Ja, den kender vi. Og det slog helt fejl.

Claus Steinlein forklarer fyringen af Bo Henriksen. Foto: Ernst van Norde

BO HENRIKSENS udgave af FC Midtjylland blev aldrig et FC Midtjylland med den power, som de bedste midtjyske mandskaber gennem tiderne har været kendt for.

Annonce:

Et særkende, som har været savnet i klubben, der burde have lukreret på indtoget af milliardæren Anders Holch Povlsen og ikke mindst de over 200 millioner kroner, som man scorede ved Champions League-deltagelsen i 2020.

I stedet har FC Midtjylland nu genåbnet flanken for FC København, der fik mesterskabet 2022 serveret af et FCM-sammenbrud af de større.

DERFOR GIVER FYRINGEN af Bo Henriksen god mening, og spørgsmålet er, om den sker tids nok. For det er længe siden, at FC Midtjylland har været i sin bedste udgave.

Timingen vil altid være til debat, og selvom jeg skrev i foråret, at pilen pegede på Bo Henriksen, da FC Midtjylland forærede mesterskabs-matchbolden til FC København, anerkender jeg også, at en klubledelse kigger lidt grundigere efter, inden der trykkes på knappen.

FC Midtjylland skal derfor have ros for endelig at reagere på den slingrekurs, som de - og de fleste af os andre - har kunnet se længe. Intet er jo tabt på dette tidspunkt af sæsonen trods bare et enkelt point i de to første Superliga-kampe.

Sportschef Svend Graversen og direktør Claus Steinlein på pressemødet, hvor fyringen af Bo Henriksen blev officiel. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

MIDTJYDERNE HAR nok kigget længere tilbage og ikke mindst på præstationerne, og det har været tæt på flere mindre katastrofer i løbet af 2022. Mesterskabet blev tabt på gulvet, og der skulle straffesparkskonkurrencer til for at vinde både pokalfinalen i slutningen af foråret og Champions League-kvalifikationskampen mod AEK Larnaca forleden.

Havde de to kampe tippet den anden vej, havde alle skreget på en fyring. Nu endte det resultatmæssigt godt, men derfor er det også rigtig set af FC Midtjylland at tage konsekvensen og sige farvel til Bo Henriksen nu. Inden det går helt galt.

Der er stadig en lille chance for at nå Champions League, og Superliga-sæsonen er lang. Nu skal der bare træffes en rigtig beslutning.

DET ER NOK tid til, at det ikke er Claus Steinleins ord, der vægter tungest, når den næste træner skal vælges. Det er tid til, at der ikke vælges med følelserne, men med den samme respekt for analyse, som klubben fra heden også bruger i rekrutteringen af spillere.

Hvad angår Bo Henriksen, så skal han nok få et nyt trænerjob - og han skal også nok blive en succes igen. For der er masser af klubber, hvor han vil passe perfekt ind og gøre en forskel. FC Midtjylland var bare ikke en af dem.

Annonce:

Det burde de have vidst fra start.