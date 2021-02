Bo Henriksens store sorg: Far er død

En af de vigtigste personer i de tidlige år på TV2 er her ikke mere. Ole Henriksen døde onsdag aften på hospice efter at have kæmpet mod kræft i et stykke tid.

Det er Ole Henriksens fortjeneste, at Tour de France er endt som den institution på TV2, som tilfældet er. Det var Henriksens idé at satse hårdt på det franske etapeløb for mere end 30 år siden.

Det var dermed også Ole Henriksen, der sammensatte det legendariske kommentatorpar Jørn Mader og Jørgen Leth.

Familien bekræfter på Facebook de triste realiteter.

Dødsfaldet kaster en skygge over en af de mest genkendelige personer i dansk topfodbold.

Ole Henriksen var far til tre sønner - blandt dem den langhårede fodboldtræner Bo Henriksen, der har danset rundt på sidelinjen hos AC Horsens indtil afslutningen af seneste sæson.

Bo Henriksen er i dag tv-ekspert på Superligaen. Han ønsker ikke at tilføje noget på nuværende tidspunkt ud over den besked, som familien har sendt ud.