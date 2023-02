Bøderegn over Superliga-klubber

Det koster at antænde pyroteknik, og det mærker flere Superliga-klubber nu konsekvensen af.

Mandag har DBU's disciplinærinstans afsagt kendelse i flere sager om pyroteknik, hvilket går ud over FC København, Viborg FF, AaB, AGF og FC Nordsjælland.

Værst bliver det for Viborg, der skal betale 90.000 kroner i bøde efter kampen mod FC Midtjylland i forårspræmieren.

- Kampens dommer har indberettet fra Viborg FF’s tilskuerafsnit omkring kampens 31. minut blev antændt 25 stk. pyroteknik, og at pyroteknikken efterfølgende blev kastet ud mod banen, lyder det i kendelsen fra disciplinærinstansen.

- Pyroteknikken antændte et reklameskilt, der måtte slukkes med brandslukker. Dette medførte et spilstop på cirka 1 minut og 20 sekunder, skriver de videre.

FC København skal af med det halve - 45.000 kroner - efter opgøret mod Silkeborg. Her har kampens dommer indberettet syv tilfælde af pyroteknik, mens Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør har registreret otte tilfælde.

Også i forårsåbneren mellem AaB og AGF blev der tændt op på tilskuerpladserne, hvilket koster AaB en bøde på 80.000, mens AGF skal af med 10.000 kroner for fire tilfælde af pyroteknik.

FC Nordsjælland slipper billigst og skal af med 5000 kroner efter to tilfælde af pyroteknik på tilskuerpladserne i opgøret mod Lyngby Boldklub. Det er tredje gang inden for et år, at topholdet indberettes for samme forseelse.

Viborg FF, FC København, AaB og AGF har alle to uger til at anke kendelsen for Fodboldens Appelinstans, hvis klubberne ønsker det.

Kasper Kusk blev præsenteret og var til lægetjek i en kælder i en restaurant på Østerbro, da han skiftede til AaB. Hør historien i ugens udgave af 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app