Boilesen overvejede karrierestop: - Var træt af det hele

293 dage.

Så lang tid var det siden, at Nicolai Boilesen havde været i aktion for FC Københavns førstehold, inden han fik de sidste cirka 10 minutter af kampen mod Randers FC, som hovedstadsklubben vandt med 4-0.

Den 31-årige forsvarsspiller blev nemlig korsbåndsskadet 16. oktober sidste år på Brøndby Stadion.

Og de seneste mange måneder har været alt andet end sjove for Superliga-stjernen.

Det fortalte Nicolai Boilesen til pressen efter lørdagens kamp mod Randers.

Foto: Kenneth Meyer

- Jeg har prøvet det før, men den her gang var det slemmere. Jeg havde mere ondt. Der var flere dage, hvor det ikke rigtigt gik fremad, lød det eksempelvis fra danskeren.

Nicolai Boilesen tilføjede videre, at han undervejs i skadeshelvede har gjort sig nogle tanker om karrieren.

- Jeg tror alle, der har haft to korsbåndsskader plus lidt ved siden af, har tænkt over og overvejet karrieren.

- Når jeg ville smide håndklædet i ringen, var det, fordi der var lange udsigter, og man var træt af det hele. Jeg havde også den holdning, at hvis min plan var at komme tilbage, skulle jeg gøre det 500 procent seriøst og tro på, det nok skulle blive godt igen. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, det var en dans på roser, for det var det ikke.

FC København-spilleren fik en hård behandling af Brøndbys tilhængere, da han lå og vred sig i smerte på Vestegnen for 293 dage siden.

Han blev skadet for 293 dage siden. Foto: Lars Poulsen

Det tager han dog meget afslappet og understreger, at der ikke er nogle 'bad feelings'.

Faktisk lagde han slet ikke mærke til de gloser, som blev råbt imod ham.

- Jeg kunne ikke rigtig høre noget af, hvad de sang. Det eneste jeg kunne høre, var knækket i mine ører og smerten.

De mange hårde dage var det hele værd for Nicolai Boilesen, da han blev sendt på banen lørdag eftermiddag.

Og den rutinerede fodboldspiller lagde ikke skjul på, at han blev rørt, da FC Københavns fans bød ham velkommen tilbage i Parken.

- Jeg tror sagtens, man kan blive følelsesladet. Det føler jeg også, at jeg blev, men samtidig skal jeg holde hovedet koldt og løse min opgave.

- Det er det her, jeg har visualiseret i de mørkeste stunder, hvor jeg lidt har haft lyst til at kaste håndklædet i ringen. Så alt i alt meget glad og taknemmelig, var de afsluttende ord fra Nicolai Boilesen.