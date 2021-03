Bombarderet med hadbeskeder

Se hele indslaget om hadbeskeder mod dommere i toppen af artiklen

- Du fortjener at dø.

- Hæng dig selv før vi finder dig.

Det er blot enkelte af de hadbeskeder, som to af Danmarks topdommere nu stiller sig frem i et indslag fra Discovery og fortæller om.

Michael Tykgaard og Jakob Kehlet er to af de mest rutinerede dommere i den danske Superliga, og det er ikke småting, de har måttet stå model til gennem årerne.

- I perioder er det ret grelt, og især i de perioder, hvor der er meget fokus på dommer, er der også en stigende tendens til, at der kommer mange hadbeskeder ind, siger Michael Tykgaard.

Og det er ikke kun dommerne selv, men også deres nærmeste, der bliver opsøgt af utilfredse fans.

- Jeg har oplevet, at der var nogen, der ringede til min kone og spurgte, om jeg var hjemme. Den, synes jeg, var grov, siger 40-årige Jakob Kehlet.



Michael Tykgaard. Foto: Jens Dresling

Voldsomt for unge dommere

Michael Tykgaard har efterhånden dømt i Superligaen i over et årti og er med egne ord blevet 'immun' overfor de hårde beskeder. Men sådan har han ikke altid haft det.

- Til at starte med var det enormt grænseoverskridende at læse, og man kunne godt mærke følelsen af, at det ikke var rart, siger Tykgaard i indslaget.

Jakob Kehlet fortæller også, at han har et særligt fokus på at støtte de yngre dommere, fordi det kan være meget voldsomt for dem.

- Hvis det rammer nogle af de unge, der er på vej op, som måske ikke har den nødvendige tro på egne evner, så kan det jo knække selv det største talent, og det vil jo være synd, siger Michael Tykgaard til Discovery.

