Bombe: FC Nordsjælland henter Schjelderup hjem

En stor bombe har ramt Superligaen.

Norske Andreas Schjelderup, der i vinter drog afsted til Benfica for et stort millionbeløb, vender allerede tilbage til den klub, han forlod.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger henter FC Nordsjælland nemlig den unge nordmand på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Som TV 2 Norge var først til at skrive, har FCK ellers været all in på at få fingrene i Schjelderup, men i sidste ende valgte han sin gamle klub.

De danske mestre kunne intet gøre.

Forhandlede om natten

Det meste af natten til fredag forhandlede Benfica med FCK og FCN, men i sidste ende trak Farum-klubben det længste strå, hvorfra de altså nåede til enighed om et lån for resten af sæsonen uden købsoption.

Derudover var to unavngivne klubber med i ræset om at købe Schjelderup for 14 millioner euro - svarende til cirka 104 millioner kroner - som var den sum, Benfica som minimum krævede for at slippe ham permanent, men det har aldrig været på tale at sælge ham.

Kun et lån har været aktuelt, erfarer Ekstra Bladet.

Roger Schmidt, der er cheftræner for Lissabon-klubben, foretrak egentlig at beholde sin norske guldfugl.

Han vidste dog godt, at det kunne blive udfordrende at give ham den spilletid, han egentlig var hentet til klubben for at få. I vinter var han en stor investering for Benfica.

Nu venter der et kapitel i hjemlige rammer for Schjelderup, der kan se frem til at spille mod Fenerbahce, Ludogorets og Spartak Trnava i gruppespillet i Conference League.