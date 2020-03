Bombe under Superligaen: Slut med tv-penge

- Vi foretager ikke nogen yderligere betalinger for begivenheder, som er blevet udskudt, siger NENT-direktør Anders Jensen. Klubber kan blive presset på likviditeten

Ingen Superliga, ingen tv-penge!

Det er budskabet fra Nordic Entertainment Group (NENT Group), der midt i coronakrisen tager et markant skridt for at begrænse tabet på de sportsrettigheder, som man har erhvervet sig.

Lige nu kan NENT Group på grund af aflysninger og udskydelser ikke levere det ønskede indhold til sine mange kunder, og selskabet meddeler tirsdag i en pressemeddelelse, at rettighedsbetalingere for udskudte begivenheder nu fastfryses.

- Vi foretager ikke nogen yderligere betalinger for begivenheder, som er blevet udskudt.

- Og hvis udskydelserne fører til aflysninger, forventer vi, at rettighedsejerne honorerer deres kontraktlige forpligtelser og refunderer de betalinger, vi allerede har foretaget, siger NENT Group-direktør Anders Jensen i pressemeddelsen.

I Brøndby udgjorde entré- tv- og præmieindtægter i 2019 godt 60 mio. kr. Foto: Philip Davali

Tv-penge er i mange af Superliga-klubberne den største og vigtigste post.

Den nuværende tv-aftale har en værdi på omkring 275 mio. kr. om året, og de manglende indbetalinger fra NENT Group er noget, som de kommer til at kunne mærke i klubberne i Superligaen og 1. division.

I forvejen har den nuværende situation lagt pres på likviditeten, og krisen forværres kun af de manglende tv-indtægter.

Udover NENT Group har Discovery rettigheder til Superligaen, men det er førstnævnte, der er den helt store spiller.

NENT Group har også rettigheder til blandt andet Champions League og Premier League og den kommende EM-slutrunde.

Selskabet valgte fredag at sænke prisen for de kunder, der abonnerer på Viaplays sportspakke. Prisen er lige nu 99 kr. om måneden mod de normale 339 kr.

Desuden er man dialog med de store tv-distributører, og håbet er, at de tilpasser deres priser, nu hvor sportsbegivenheder er ramt af aflysninger og udsættelser.

Den midlertidige prisnedsættelse er ifølge direktør Anders Jensen blevet godt modtaget af kunderne, og kun få har opsagt deres abonnent.

