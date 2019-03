Bombede sig ud af krisen: Glen fik sin første SønderjyskE-triumf

SønderjyskE sejrede med 3-0 over Randers og fik dermed sat punktum for en trist periode

En kæmpemæssig gave var åbenbart, hvad SønderjyskE havde brug. I hvert fald blev både scoringsmæssig og resultatmæssig krise gjort til fortid mod Randers, der blev sendt hjem med et 3-0-nederlag og stærkt forringede top6-drømme.

Dermed vandt klubben for første gang i otte kampe og træner Glen Riddersholm fik en særdeles kærkommen opmuntring efter den mareridtsagtige start med tre nederlag og en målscore, der hed 0-7.

Gaven kom i form af et selvmål af Erik Marxen allerede efter otte minutters spil.

Et paradoks, at Randers-kaptajnen skulle blive syndebuk på den måde. For han var jo i første omgang dømt ude på grund af et rødt kort i sidste spillerunde mod Brøndby.

Men kunne alligevel komme i aktion, fordi dommer Jakob Kehlet erkendte, at han havde begået en fejl ved at tildele Marxen det andet gule kort.

Fadæsen skete, da et godt indlæg fra venstre fra Nicholas Marfelt ramte ham og røg over mållinien.

Og det udløste ikke kun 1-0-føring, men en velkommen saltvandsindsprøjtning til hjemmeholdet, der i de følgende 20 minutter blomstrede.

Et faktum, der blev belønnet med to scoringer ved egen hjælp.

Artiklen fortsætter under billedet.

Der var kamp om bolden i det jyske brag. Foto: Ritzau Scanpix

Først slog en meget veloplagt og velspillende Johan Absalonsen til med et resolut venstrebensskud. Og derefter lykkedes det også omsider den hollandske bomber Mart Lieder at ramme plet, da han headede bolden i nettet til 3-0.

Så tristesse blev med et slag forsvandlet til fest til forståelig ellevild jubel. Ikke bare for hovedparten af de 4236 tilskuere på Sydbank Park, men også for SønderjyskE-spillerne, der senest kunne juble over en fuldtræffer helt tilbage i 18 spillerunde i starten af december i et opgør mod FC Nordsjælland.

Så de offensive problemer handlede altså ikke kun om de tre forårskampe, men også om de to sidste efterårskampe under hans fyrede forgænger Klaus Nørgaard, som også sagde farvel til jobbet uden sejr i sine sidste fem kampe.

Et skuffende Randers-hold havde reducerings-muligheder – bl.a. ved Saba Lobjanidze – i starten 2. halvleg, men det generelt disciplinerede hjemmehold havde siden chancer til at gøre den klare sejr endnu større.

