Bombet dybere ned i sumpen

ESBJERG (Ekstra Bladet): Randers bombede det kriseramte Esbjerg-hold yderligere ned i bundsumpen med en overbevisende 3-0-sejr – en sejr, der til fulde satte i relief at sidste sæsons bronzevindere totalt har mistet glansen siden den gyldne afslutning på foråret.

Sølle fire scoringer er vestjyderne noteret for i sæsonens første ni kampe. Hvilket vidner om et hold, der er blevet totalt impotente offensivt. Og mod Randers så man tillige et hold, der på ingen måde udstrålede den vindervilje og de fighterevner, der er nødvendige for at komme ud af tristessen.

Stort set intet konstruktivt blev skabt, selv om træner John Lammers fra start forsøgte at vende bøtten ved at satse med både to angribere – Adrian Petre og Yuri Yakovenko - og to offensive kantspillere, Pyry Soiri og Mohammed Dauda.

Men det gav altså ikke bid.

Intet hang sammen for hjemmeholdet, der tilmed gjorde det endnu sværere for sig selv – både i denne og i de kommende kampe - ved at blive reduceret til 10 mand midtvejs i 2. halvleg, da forsvars-krumtappen Rodolph Austin blev udvist som følge af to gule kort.

Så alt i alt blev det en forholdsvis let sag for et klart bedre Randers-hold at rejse hjem med de tre point.

Trods solid styring af tingene fra start, skulle vi dog frem til tillægstiden i 1. halvleg før der kom gang i festen for kronjyderne.

Men så skete det også med et vaskeægte brag. Serveret af backen Björn Kopplin.

Han modtog bolden i straffesparkfeltets højre side, brugte højre-foden til at trække bolden over til venstrebenet, hvorfor han kanonerede den ind i fjerneste hjørne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Randers' Björn Kopplin scorede i 1. halvlegs tillægstid et kanonmål, der fandt det fjerneste hjørnes netmasker. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fantastisk mål, der må komme med i kampen om at blive sæsonens bedste...

Inden den perle havde der rent faktisk været tale om en søvndyssende 1. halvleg, hvor Randers altså stod for det, der var værd at se på.

Den senere målscorer Emil Riis udfordrede Jeppe Højbjerg med et udmærket forsøg direkte på frispark, og Riis var også en del af det nok bedste gennemspillede angreb i de første 45 minutter.

Marvin Egho fandt angrebskollegaen med en god aflevering i dybden, men Højbjerg kom godt ud af sit mål og fik blokeret afslutningen.

Men Emil Riis fik revanche syv minutter efter pausen.

Her blev han igen spillet i dybden af Marvin Egho, og denne gang hamrede han bolden ind i netmaskerne, hvilket udløste 2-0-føringen.

Og kort efter blev lyset definitivt slukket for det svage hjemmehold, da André Rømer fra kanten af straffesparkfeltet fik overlistet Højbjerg med et skud ved nærmeste stolpe.

Kække Marcondes: Vil du vædde, Bendtner?