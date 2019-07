Brandvarm Superliga-stjerne i rødt drama

HOBRO (Ekstra Bladet): Saba Lobjanidze fra Randers og Emmanuel Sabbi fra Hobro er to af Superligaens mest eftertragtede spillere. Og interessen udefra er næppe blevet mindre efter deres optræden i et intenst og dramatisk lokalbrag mellem de to klubber. Her førte de sig i hvert fald frem som absolutte hovedpersoner.

2-2 blev slutfacit med 2812 tilskuere som vidner og udover fire scoringer var der drama med rødt kort til gæsternes Simon Piesinger 20 minutter før tid. Fremtvunget af Pål Alexander Kirkevold, der fem minutter før senere så ud til at skulle blive matchvinder, da han med sit første sæsonmål bragte hjemmeholdet foran 2-1.

Men Lobjanidze ville det anderledes.

10 minutter før tid sørgede han – trods undertallet - for udligning og blev dermed dobbelt målscorer. Det var nemlig også ham, der sørgede for 1-0-føringen til Randers allerede efter ni minutters spil.

Det skete på et straffespark begået mod ham selv af Jesper Bøge.

Derefter var det Sabbis tur til at vise sine evner.

Det resulterede i udligning midt i 1. halvleg og siden skabte han mange gange uro i Randers-forsvaret, inden opgøret fik en bitter afslutning for ham.

20 minutter før tid måtte han nemlig humpende forlade grønsværen med en skadet ankel. Det skete efter et ublidt møde med Frederik Lauenborgs støvle. Den lynhurtige kantspiller forsøgte at fortætte, men måtte efter par minutter overgive sig og gå ud.

For både ham selv og Hobro må man håbe, at der ikke er tale om noget alvorligt.

Sabbi scorede Hobros første mål. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Himmerlændingene fik nemlig tidligere på ugen sat en anden nøglefigur ud af spillet.

Den mangeårige anfører og midtbane-dynamo Jonas Brix-Damborg kom galt af sted med sin ene fod. Og det betyder, at han er ude af billedet i formentlig tre måneder.

Et alvorligt tab på en vigtig plads, hvor himmerlændingene er sårbare, fordi en anden central midtbanespiller, Vito Hammershøj-Mistrati, før sæsonstarten blev solgt til Randers, hvorfor han spillede på sin gamle hjemmebane i lyseblå i stedet for gul trøje.

Hvilket dog ikke udløste hverken pibekoncerter eller buhråb fra tilskuerpladserne.

Peter Sørensen lod den 19-årige uprøvede amerikaner Christian Cappis få Damborg-pladsen som makker med Mikkel M. Pedersen, og denne duo gjorde det udmærket i duel-spillet med Randers-duoen Hammershøj og André Rømer.

I den ganske jævnbyrdige 1. halvleg var gæsterne tæt på at komme foran 2-1 sekunder før pausefløjtet. Ellers stærkt spillende Jesper Rask i Hobro-målet måtte give retur på et langskud fra Emil Riis, og i det efterfølgende fik Mikkel Kallesøe en stor hovedstødschance, men Rask var på plads og fik klaret forsøget.

Efter pausen fortsatte jævnbyrdigheden med gæsterne som et hold, der – trods undertallet også spillede rigtig godt med i slutfasen.

