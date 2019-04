Brød Farum-forbandelsen: Første sejr i 2199 dage

FC København viste mesterklasse og vandt for første gang i over seks år på kunstgræsset i Farum. Fischer, N'Doye og Skov stod for scoringerne i 3-0-sejren over FC Nordsjælland

FARUM (Ekstra Bladet): FC København brød forbandelsen.

For første gang i 2199 dage formåede københavnerne at vinde på kunstgræsset i Farum, og de buldrer videre mod guldet.

Ståle Solbakkens mandskab har vundet samtlige kampe i mesterskabsslutspillet, og når de også henter tre point på det forhadte kunstgræs i Farum, er det svært at se, hvad eller hvem der skal stoppe dem.

Sejr i Brøndby, sejr i Parken over FC Midtjylland og sejr på Farums kunstgræs.

Det har været en helt fornuftig uges tid for FCK, der afgjorde opgøret i Farum med to scoringer omkring den halve time.

Først nettede Viktor Fischer, derefter profiterede Dame N’Doye af en målmandsfejl af Peter Vindahl Jensen.

I 2. halvleg slog Robert Skov til og sørgede for, at den første FCK-sejr i Farum siden 15. april 2013 blev med overbevisende cifre.

De første råb om sejr gjaldede ud over stadion halvanden time før kampstart. FCK’erne var mødt talstærkt op i Farum, og budskabet fra den solbeskinnede tribune var ikke til at tage fejl af.

Nu skulle det være!

FC Nordsjælland var uden de karantæneramte profiler Victor Nelsson og Mads Valentin Pedersen, men startede nu opgøret ganske godt alligevel.

De formåede at gøre første halvdel af 1. halvleg til en jævnbyrdig affære uden de helt store chancer.

Victor Fischer scorede sikkert til 1-0 efter 26 minutter. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

I det 26. minut kom den første, og den omsatte Viktor Fischer sikkert til mål.

Efter et flot angreb spillede Jonas Wind elegant Fischer fri tæt under mål, og matchvinderen fra derbyet passerede Peter Vindahl Jensen i FC Nordsjælland-målet.

Karlo Bartolec havde kort efter muligheden for at udligne, da han smart driblede sig igennem FCK-forsvaret, men Denis Vavro fik kastet sig og blokeret afslutningen.

Robert Skov forsøgte sig kort efter den halve time med et af sine berygtede frispark, men Vindahl var vågen og fik pareret.

FCN-keeperen så til gengæld meget skidt ud et øjeblik senere, da Viktor Fischer sendte et hjørnespark ind i det lille felt.

Han slog hårdt presset forbi bolden, og den ramte i stedet Dame N’Doye i skridtet. Den senegalesiske angriber fik scoret, men ikke uden at slå sig lige der, hvor det gør allermest ondt…

Dame N'Doye scorede til 0-2 med det allerhelligste. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Iskoldt havde Superligaens førerhold slået til, de var i fuld kontrol og kunne gå til pause med en 2-0-føring.

Ti minutter inde i 2. halvleg slog Superliga-topscorer Robert Skov til foran de mange medrejsende københavnske fans.

Jonas Wind spillede ham fri med en sublim aflevering, og alene med Peter Vindahl Jensen svigtede Skov ikke.

25 mål er han nu noteret for, og den tidligere Silkeborg-spiller kommer nærmere og nærmere Ebbe Sands scoringsrekord på 28.

FC København var mindst et niveau over hjemmeholdet og viste i lange perioder mesterklasse.

Jonas Wind var midt i 2. halvleg tæt på at gøre det til 4-0, men FCK-angriberens afslutning susede lige forbi den ene stolpe.

I den anden ende var Karlo Bartolec tæt på en reducering, men Stephan Andersen diskede op med en fornem fodparade.

Målmanden blev et kvarter før tid passeret af Mikkel Damsgaards langskud, men stolpen reddede FCK.

Robert Skov var tæt på at give de 7111 tilskuere et mål at gå hjem på, men for en gang skyld manglede hans frispark præcision og gik over mål.

Robert Skov lukkede og slukkede med højrebenet, da han gjorde det til kampens resultat, 0-3. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Sejren betyder, at FC København minimum vil have otte point ned til FC Midtjylland inden de fem sidste runder.

Midtjyderne møder senere 2. påskedag Brøndby.

Se også: Topdommer forsvarer sig efter Vejle-vanvid

Se også: Mål-drama i Hobro: Sidstepladsen er stadig i spil

Topscorer ramt af stress: Måtte ringe 112

Okore dummede sig: Tog i byen efter nedtur