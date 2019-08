Brøndby afviser: - Jeg ved intet om det

HOBRO (Ekstra Bladet): Kamil Wilczek stjal igen overskriften på en Superliga-søndag.

For selvfølgelig var det Wilczek, Brøndby satte deres lid til, da det brændte på i Himmerland.

Den polske skarpretter svigtede ikke. To gange var han iskold foran kassen og hev dermed de tre point med til Vestegnen efter en kamp, hvor Hobro mere end bød sig til.

Søndag var det ikke kun på grund af Kamil Wilczeks scoringer, at han var et varmt samtaleemne. Søndag breakede tyrkiske og polske medier historien om, at Besiktas har Brøndby-angriberen på en liste over transferemner. Disse oplysninger stemmer overens med Ekstra Bladets.

Men den ansvarlige for sådanne sager i Brøndby, Carsten V. Jensen, har ikke hørt så meget som et pip fra den tyrkiske storklub.

- Jeg ved intet om det, og hvis nogen skulle gøre det i Brøndby, så er det mig. Men det er første gang, jeg hører om nogen som helst interesse fra Besiktas, nu hvor vi to står og taler sammen, lød det fra Brøndbys fodbolddirektør, der bestemt ikke virker til, han har lyst til at slippe sin målsluger.

- Det kommer selvfølgelig helt an på prisen. Det gør det altid i fodbold, men jeg kan kun sige, at buddet skal være meget stort, før vi overhovedet vil overveje det. Og lad mig så igen understrege, at jeg intet har hørt om den påståede interesse, slog ’CV’ fast.

Kamil Wilczek har ikke meget at sige om Besiktas-rygterne. Foto: Ritzau Scanpix/Henning Bagger

Ting sker hurtigt

Hovedpersonen selv var endnu mindre informativ end Carsten V. Jensen, da Ekstra Bladet ville høre, om Kamil Wilczek havde hørt fra Besiktas.

- Ingen kommentarer.

Kender du overhovedet til historien?

- Jeg må ærligt erkende, at jeg hverken læser aviser eller på mediernes hjemmesider.

Men kan Besiktas være en spændende mulighed for dig?

- Vi må hellere stoppe med at tale om Besiktas nu. Jeg er glad i Brøndby og min familie er glad i København. Ting sker hurtigt i fodboldens verden, men jeg har ikke flere kommentarer, lød det fra den dobbelte målskytte, der til gengæld var mere end overordentligt tilfreds med resultatet af anstrengelserne i Hobro.

- Jeg er meget glad for sejren og målene, men det, som der er det bedste af det hele, er vores clean sheet. Vi har lukket alt for mange mål ind, men i dag var der styr på defensiven, og det er vigtigt for holdet, sagde Kamil Wilczek.

Vil ikke undvære Wilczek

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, var heller ikke meget for at tale om interessen for Kamil Wilczek. Men Frederiksen lagde ikke skjul på sine ønsker i forhold til sin polske angriber.

- Kamil viste igen mod Hobro, hvor dygtig og vigtig han er for Brøndby. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Det er en spiller, jeg meget nødigt vil undvære, men jeg har slet ingen indflydelse i den retning, sagde Niels Frederiksen og sendte alligevel et budskab i CV’s retning.

- Uden at blande mig alt for meget, så har jeg da været længe nok i branchen til at vide, at en fodboldklub sjældent sælger en spiller, hvis man ikke er tilfreds med prisen. Det må betyde, at prisen i tilfælde af et salg må være så høj, at der kan hentes en erstatning, sagde Niels Frederiksen.

Besiktas er kommet på markedet efter forstærkninger, efter at førsteangriberen Burak Yilmaz er løbet ind i en skade, der holder ham ude af sæsonstarten.

Angiveligt er Wilczek det varmeste emne efter FC Portos Vincent Aboubakar, der tidligere har optrådt i Besiktas-trøjen, men som også er noget dyrere end Brøndbys goalgetter.

Se også: Rygtet væk: Brandvarm bomber reddede Brøndby

Se også: Træner taler ud: Derfor vrager vi FCM-profil

Se også: FCN sælger stort midtbanetalent