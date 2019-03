Brøndby banket i Odense: Nu er de under stort pres

OB millimeter fra mesterskabsslutspillet, mens Brøndby stadig selv kan afgøre skæbnen, men nu er under stort pres

ODENSE (Ekstra Bladet): Efter flere års dvale er fodboldfolket på Fyn efterhånden vågnet igen.

Det startede så skidt med kun tre point og en sidsteplads efter seks spillerunder. Men nu er OB i pokalsemifinalen og samtidig står Jakob Michelsens tropper med særdeles gode udsigter for at nå top-6 oven på en fortjent 2-0 sejr over Brøndby.

11.166 tilskuere blev vidner til en underholdende og i perioder seværdig kamp, hvor OB nu med blot ét point i de sidste to opgør mod AGF og Randers bør være sikre på mesterskabsslutspillet.

Med Jeppe Tverskov som en suveræn forsvarsdirigent og Bashkim Kadrii som en konstant trussel overfor Brøndby, kan fynboerne drille mange af holdene i medaljekampen.

Bashkim Kadrii og Jacob Barrett Laursen scorede i hver sin halvleg i et opgør, hvor Brøndby i starten af anden halvleg dominerede og havde tilløb til udligning. Men gæsterne slog ikke til, da der var tilløb til farlige situationer.

Nu står Brøndby i en situation, hvor en hjemmesejr søndag mod AaB kan sende dem i mesterskabsslutspillet. Omvendt kan nerverne også spille ind for Retovs tropper, der formentlig ikke drømmer om en ny, afgørende kamp i Horsens. For Brøndby slutter grundspillet med en udekamp mod østjyderne.

Højt pres uden udbytte

Brøndby var aggressive og pressede højt i kampens indledende fase. Det stressede hjemmeholdet, der skulle bruge lidt tid på at finde fodfæste.

Nikolai Laursen fik en stor, åben chance, da han var alene med Sten Grytebust, men fynboernes keeper trak det længste strå.

OB forsøgte med mange høje, lange bolde og det var ingen succes i starten af opgøret. Men når fynboerne fik bolden ned på græstæppet, var de en trussel overfor Brøndbys tunge bagkæde.

Foto: Claus Fisker

Bashkim Kadrii skabte i flere situationer problemer for Brøndby. Det var en fremragende frispilning han leverede til Casper Nielsen, men fra kanten af feltet sparkede han lige forbi Marvin Schwäbes mål.

Stod og sov

Hjemmeholdet kom foran midtvejs i første halvleg efter et hjørnespark. Brøndby fik aldrig bolden ud af farezonen.

Bolden havnede på kanten af feltet, hvor Oliver Lund headede ind til Bashkim Kadrii, der stod med ryggen til Brøndby-målet. Med hovedet dirigerede han bolden forbi Marvin Schwäbe.

Benedickt Röcker markerede for offside, men hvad Brøndby-kaptajnen ikke havde set, var at Paulus Arajuuri og Anthony Jung stod og sov. De hang og var slet ikke kommet med frem. Fra kanten af feltet testede Troels Kløve siden Marvin Schwäbe.

Brøndby havde bolden meget før pausen, men virkede meget uskarpe, når de kom i nærheden af fynboernes mål. Kamil Wilczek måtte se et hovedstød afværget af Sten Grytebust.

Advarsel udløser karantæne

Kamil Wilczek headede på overliggeren efter pausen, men Martin Retovs tropper sled med at finde den offensive opskrift på at nedbryde fynboerne.

Nu manglede karantæneramte Hany Mukhtar og de øvrige kreative spillere ramte slet ikke topniveauet.

Nu venter en forbudt for børn kamp søndag mod AaB. Her må Brøndby undvære Josip Radosevic, der fik en advarsel før pausen. Den udløser karantæne i hjemmekampen.

