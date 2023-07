Brøndby betaler 10 millioner for polsk nyindkøb

Brøndby IF betaler en pæn sum penge for at hente Mateusz Kowalczyk, der får en fire-årig aftale

Der sker meget snart ting og sager på Vestegnen.

Detaljerne er faldet på plads, og Brøndby er enige med LKS Lodz omkring en transfer af Mateusz Kowalczyk.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Superliga-klubben i omegnen af 10 millioner kroner for den 19-årige midtbanespiller.

Og Mateusz Kowalczyk binder sig til Brøndby på en længere aftale i første omgang.

Som Ekstra Bladet forstår det, skriver han således under på en kontrakt for de kommende fire år.

Jesper Sørensen får snart i ny mand i sin trup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den klare plan er lige nu, at Mateusz Kowalczyk flyver til Danmark i løbet af weekenden for at gennemgå det obligatoriske lægetjek, der burde være en formalitet. Derefter skal der sættes underskrift på kontrakten.

Allerede onsdag kunne Ekstra Bladet løfte sløret for, at der kun manglede lægetjekket, før en handel kunne blive en realitet.

Torsdag meldte LKS Lodz så ud på Twitter, at den unge fodboldspiller er meget tæt på at skifte til Vestegnen.

Brøndby snupper Mateusz Kowalczyk for næsen af europæiske klubber som Legia Warszawa og Gornik Zabrze samt klubber fra Serie A.

Indtil videre er Mateusz Kowalczyk blevet noteret for 39 kampe for LKS Lodz. Det har kastet syv mål og fire oplæg af sig.

Carsten V. Jensen og kompagni mangler fortsat at præsentere en erstatning for Mads Hermansen, som er taget til Leicester i England, men som beskrevet onsdag, så skulle det blot være et spørgsmål om tid.

I første omgang kan Brøndby-tilhængerne juble over, at en ny mand til førsteholdstruppen er lige på trapperne.