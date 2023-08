Brøndby betaler fem millioner for japaner

Superliga-klubben sender i omegnen af en håndfuld millioner til Japan for at få den unge fodboldspiller den anden vej

Yuito Suzuki bliver meget snart præsenteret som ny spiller i Brøndby IF.

Torsdag aften landede fodboldspilleren fra Japan i Danmark, og han gennemgår det obligatoriske lægetjek i løbet af de kommende timer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler Superliga-klubben på den gode side af fem millioner kroner for Yuito Suzuki.

Han bliver sommerens fjerde forstærkning på Vestegnen.

Dermed er der lidt oprejsning på vej til Carsten V. Jensen og kompagni, efter at Leopold Wahlstedt-transferen gik i vasken.

Svenskeren valgte i stedet for at tage til Blackburn i England, hvor Jon Dahl Tomasson er cheftræner.

En spiller til offensiven

Den 21-årige offensiv-spiller blev i starten af ugen kædet sammen med Brøndby, og den japanske klub Shimizu S-Pulse har da også meddelt, at Yuito Suzuki har forladt klubben for at flyve til Europa.

Suzuki er en offensiv-spiller, der kan figurere på alle tre offensive positioner i et tremandsangreb.

I foråret var han udlejet fra Shimizu S-Pulse, der spiller i den næstbedste fodboldrække, til Strasbourg i Frankrig.

Her blev det til tre kampe med en enkelt scoring til følge.

Der er ingen tvivl om, at Brøndby håber, at Yuito Suzuki kan bidrage med noget X-faktor til Jesper Sørensens mandskab.

Fodboldklubben fra Vestegnen har nemlig fået en skidt start på den nye sæson med tre point i lige så mange kampe.

På søndag venter Lyngby i egen hule i Superligaen.