Brøndby-boss drømmer: - Det vil være fantastisk

Transfervinduet er i gang, og massevis af Brøndby-tilhængere krydser fingre for, at Superliga-topscorer Mikael Uhre og kaptajnen Andreas Maxsø bliver på Vestegnen, når bolden igen ruller til foråret i den bedste danske række.

Det kommer ikke som en overraskelse, at profilerne er varme transferemner, og det store spørgsmål ligger altså i, hvor lang tid Brøndby kan holde på duoen.

Men for nu fortæller fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, til Ekstra Bladet, at ingen forhandlinger er i gang omkring klubbens store profiler.

- Lige nu og her, når vi nærmer os midten af januar, er situationen uændret. Lige nu er de begge spillere i Brøndby, og der er ikke noget, der er i gang, fastslår fodbolddirektøren og tilføjer:

- Uhre og Maxø er selvfølgelig væsentlige temaer, fordi de er væsentlige spillere for os, og fordi deres situation er lidt speciel på hver deres måde.

Mikael Uhre er topscorer i Superligaen med 11 kasser. Foto: Jens Dresling

Brøndby på markedet

De forsvarende mestre ligger på en tredjeplads i Superligaen med fem point op til FC Midtjylland, der fører an. Niels Frederiksens mandskab havde en svingende sæsonstart, men med fem sejre på stribe i efteråret ånder de for alvor midtjyderne og FC København i nakken på de øverste pladser.

Og Carsten V. Jensen roser også et godt spillende Brøndby-mandskab, der blandt andet har hentet sejre mod Bo Henriksen og Jess Thorup.

- Vi kigger også på, at vi har en stærkere, bred trup, som har præsteret fantastisk i dette efterår i Superligaen. Vi har spændende ting foran os.

Trods det flotte efterår udelukker fodbolddirektøren ikke, at nye navne kan blive præsenteret i Brøndby.

- Vi er på markedet, og er det sådan, at hvis det helt rigtige ligger til os, så er vi også klar til at være aktive.

Drømmer om Wass til Vestegnen

I de seneste dage er Daniel Wass blevet rygtet til de spanske giganter Atlético Madrid. Foto: Jens Dresling

Mikael Uhre og Andreas Maxsø kan inden længe være fortid på Vestegnen, og derfor er Carsten V. Jensen allerede ude med kikkerten efter nye forstærkninger til truppen.

Daniel Wass, der til dagligt optræder for Valencia, har i den seneste tid været rygtet til Atlético Madrid. Men flere spanske medier skriver, at Valencia ikke vil give slip på danskeren, og derfor er skiftet i skrivende stund ikke blevet en realitet.

Wass har også interesse herhjemme. Carsten V. Jensen holder nemlig øje med den danske landsholdsspiller.

- Er Daniel Wass en spiller, som I har i kikkerten?

- Det må man jo sige, men spørgsmålet er, hvor langt væk i kikkerten Daniel er. Han er super dygtig og en spiller, som vi selvfølgelig godt kunne se i Brøndby på et eller andet tidspunkt.

Fodbolddirektøren fortæller også, at han følger Wass' nuværende situation i Spanien.

- Jeg har også fulgt med i, hvad der sker. Hvis den spanske mester går efter Daniel - et skifte, der ligner et ønske for ham - så kommer det nok også til at ske. Jeg tror ikke, at vi er i stand til at konkurrere med Atlético.

- Wass har kontraktudløb med Valencia til sommer. Kan det tænkes, at han kommer til Brøndby til den kommende sæson?

- Igen, så er det jo ren spekulation. Set fra vores synspunkt, hvis det er muligt, vil det være fantastisk.

I skrivende stund har Brøndby hverken købt eller solgt i dette transfervindue, hvilket cheftræner Niels Frederiksen har det ganske fint med.

- Nogle gange er de bedste transfervinduer, når der ikke sker noget som helst. Jeg er egentlig ganske godt tilfreds med spillertruppen. Vi har spillet et fint efterår, og vi ligger, hvor vi gerne vil ligge.

Brøndbys første kamp i foråret er den 20. februar, når mestrene gæster FC Nordsjælland.

