Brøndby-boss: - Fat det nu!

Fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, langer ud efter pressen i spørgsmålet om Brøndbys målsætningen om at slutte i top-3 i 3F Superligaen.

Det gør han i et interview med Discovery.

Efter 11 spillerunder i 3F Superligaen ligger Brøndby på en ottendeplads i 3F Superligaen med ni point op til AaB på tredjepladsen.

Netop tredjepladsen er et pejlemærke for de forsvarende danske mestre i denne sæson, men Carsten V. Jensen er træt af pressens manglende forståelse for klubbens måde at anskue målsætningen på.

- Det kan godt være, at du eller I er langsomt opfattende. Sådan må det jo forholde sig, fordi det er de samme spørgsmål I stiller hele tiden, siger fodbolddirektøren i Brøndby.

Carsten V. Jensen

- Vi siger, at vi ser os selv som en del af kampen om top-3 i dansk fodbold. Det handler om setup, infrastruktur og fanbase. Det er også en målsætning, men vi kan jo ikke ligge der for evigt. Fat det nu.

Søndag genoptager Brøndby kampprogrammet i 3F Superligaen efter den netop overståede landskampspause.

De forsvarende danske mestre tager imod Vejle Boldklube på Brøndby Stadion, og her skal de blå-gule forsøge at sætte tre point på kontoen.

