Brøndby-brag i farezonen

Uvaccinerede forbydes fra mandag at overvære fodboldkampe i Tjekkiet og nu anbefaler sundhedsmyndigheder i området, at der lukkes for tilskuere

Kombinationen af europæisk bold, tjekkisk øl og julestemning var et øjeblikkeligt hit blandt Brøndbys fans, da lodtrækningen til Europa League var foretaget.

De passionerede Brøndby-fans kastede sig over udebaneturene og den sidste gruppekamp i Prag blev udsolgt først.

Omkring 1000 blå-gule fans ville opleve den smukke tjekkiske hovedstad på sidste spilledag i gruppespillet.

Nu er risikoen overhængende for, at kampen bliver lukket for tilskuere.

Før EL-kamp: Brøndby-hooligans jagter tjekkiske fans med køller

Brøndbys fans har været massivt til stede til de europæiske kampe. Foto: Lars Poulsen

Årsagen ligger naturligvis i den voksende smitte med covid-19 i hele Europa, hvor Tjekkiets 10,7 millioner borgere bestemt ikke går ram forbi.

Smittetallene er tre-fire gange så høje som i Danmark, men det virkelige problem er belastningen på hospitalerne, hvor der er cirka 13 gange så mange indlagt (4750) som herhjemme.

Tjekkerne forsøger hårdt på at øge tilslutningen til vacciner, som ligger blandt de laveste i hele EU - 58 procent er færdigvaccinerede. Det har allerede medført, at der er indført stramme krav.

Således er der fra mandag ingen adgang til restauranter og fodboldkampe for ikke-vaccinerede.

Der har ikke været meget at juble over i Europa. Kampen i Tjekkiet er sidste mulighed i gruppespillet. Foto: Lars Poulsen

Sundhedsmyndighederne i nærliggende Ungarn har fredag anbefalet, at store begivenheder lukkes for publikum. Det valgte premierminister Viktor Orbán at ignorere.

Sidste efterår var Ungarn også meget tilbageholdende på det område. Tjekkiet lukkede dørene for publikum en måned før Ungarn.

Smitteudbredelsen i de to lande er stort set på samme niveau lige nu. Derfor opfattes anbefalingerne fra Ungarn som et forvarsel om, hvad der er i vente for Tjekkiet.

Christian Schultz holder øje med udviklingen i Tjekkiet. Foto: Lars Poulsen

Brøndby spiller mod Sparta Prag på Letna Stadion 9. december - om tre uger. Det er en evighed i pandemi-tider.

- Vi arbejder hen mod en normal afvikling af kampen i Prag om tre uger, men vi holder naturligvis øje med udviklingen, siger Brøndbys kommunikationschef Christian Schultz.

Tjekkere imponerede over Brøndby-fans

Den tidligere Sparta-spiller, Dennis Kovba, døde i løbet ugen af covid-19 som 42-årig.