Brøndby brød sammen - matchbold til FCM

HORSENS (Ekstra Bladet): Hvilket drama!

Brøndby smed sandsynligvis guldet i løbet af seks dramatiske minutter i Horsens.

En sikker 2-0 føring blev sat over styr og Brøndby må nu afgive førstepladsen til FC Midtjylland, der kan spille guldet hjem til Herning mandag ved at besejre Horsens.

Indskiftede Kjartan Finnbogason blev redningsmanden, da han scorede i kampens 89. minut og siden udlignede til 2-2 i femte tillægsminut af det dramatiske opgør, hvor Brøndby længe havde guldet i egne hænder.

Brøndby fik gummiben til sidst, da spillerne skulle stå for det mentale pres foran næsten 10.000 tilskuere i Horsens.

Brøndby-spillerne var helt forstenede og stod med tomme udtryk i ansigterne efter 2-0 føringen var smidt over styr og guldet nu er på vej væk fra Vestegnen.

Johan Larsson tog sig til hovedet og stirrede ud i luften med et tomt blik. Nedturen var et chok for Brøndby-spillerne.

Redninger i topklasse

Forskellen på de to hold var i lange perioder Frederik Rønnow. Han leverede redninger på internationalt topniveau. Én af dem var en redning, der fik minderne frem om det, Peter Schmeichel leverede i EM-finalen i 1992.

Det var tæt på en verdensklasse-refleks fra den tidligere Horsens-spiller, da Frederik Rønnow med dårligt udsyn dykkede ned og fik afværget afslutningen fra Mikkel Qvist.

Kort forinden havde Frederik Rønnow også vist, hvorfor Frankfurt har betalt i nærheden af 20 mio. kr. for ham. Det var i sandhed en mirakelredning han leverede på Rune Frantsens afslutningen fra kanten af feltet.

Endelig skal det også med, at Frederik Rønnow fuldstændig ofrede sig i en duel tæt under mål, da Simon Okosun var fri ved bageste stolpe.

Op i krogen

Brøndby sled i perioder med at kombinere sig gennem de to tætte kæder hos hjemmeholdet, der tydeligvis havde planlagt at lukke ned for Hany Mukhtar i mellemrummet mellem forsvar og midtbane.

Teemu Pukki fik en friløber, men kiksede afslutningen. Da Brøndby endelig bragte sig i front, kom det fra en helt uventet kant. Teemu Pukki spillede bolden ud af straffesparksfeltet, hvor Benedickt Röcker stoppede bolden med højrebenet og sparkede den op i krogen med venstrebenet fra tæt ved 25 meter.

Forårsmål nummer 17

Der gik kun ét minut og otte sekunder før bolden igen lå bag Marcus Bobjerg. Peter Nymann forsøgte i feltet at tackle Teemu Pukki med det resultat, at bolden sprang til Kamil Wilczek.

Og den slags chancer alene i feltet giver man ikke forårets profil. Polakken scorede mellem benene på Horsens-keeperen. Det var hans 17. scoring i foråret. De 12 er alene faldet i Superligaen.

