Brøndby-bronzen er langt væk

Brøndbys håb om at vinde bronzemedaljer ser ud til at forsvinde stille og roligt ud i et drømmescenarie.

I en chancefattig kamp mellem Brøndby og AGF sluttede den, som den startede. Og det kunne Brøndby bedst være tjent med pointdelingen.

Men Niels Frederiksens tropper kunne ikke bruge det ene point til særlig meget, fordi de stadig er fem point efter AGF i jagten på bronzemedaljer. Og lige nu ligner Brøndby ikke et mandskab, der kan true rivalerne i jagten på medaljer.

Det var AGF, der jagtede sejren og var det bedste mandskab på banen. På den måde kan århusianerne tillade sig at være utilfredse med, at afstanden til Brøndby ikke blev øget til otte point.

For efter to sejre til AGF i grundspillet var de spillemæssigt Brøndby overlegne mange steder på banen.

Men som billedet tegner sig lige nu, så står AGF stærkt i jagten på de første medaljer i 23 år. Ikke siden 1997 har århusianerne vundet medaljer i den bedste danske fodboldrække.

Det var også AGF, der var tættest på sejren. Sigurd Rosted måtte redde et forsøg på stregen fra Benjamin Hvidt. Chancen blev skabt af Jakob Ankersen, der løb fra sine modstandere og serverede en god bold i feltet.

Casper Højer var stærk på venstrekanten, lige som Nicolai Poulsen fyldte meget centralt.

Uden dynamik

Gæsterne fra AGF dominerede før pausen, hvor Brøndby alt for ofte slog den lange, høje aflevering uden adresse på modtageren.

Hjemmeholdet, der havde skiftet tre mand fra 2-3 nederlaget i Horsens, havde svært ved at få spillet til at hænge sammen. Midtbanen med Anis Ben Slimane, Morten Frendrup og Josip Radosevic savnede dynamik og gennembrudskraft.

Foto: Lars Poulsen

Gæsterne viste langt større initiativ, men sled med at skabe store, åbne målchancer. De sad på spillet og pressede Brøndby langt tilbage på banen.

Niels Frederiksens store bekymring i Brøndby må være, hvem der skal lave målene. Jesper Lindstrøm er ingen fuldblodsangriber, og Simon Hedlund har spillet bedre kampe i den gule trøje.

Se også: Brøndby med kæmpe sponsoraftale

Brøndby savner i sandhed skudtrusler og gennembrudskraft fra anden række.

Det er blot én uge siden, at Niels Frederiksen gjorde Brøndby til bronze-favoritter efter sejren over SønderjyskE.

Netop bronzen er målsætningen på Vestegnen, men lige nu ligner det en optimistisk og urealistisk målsætning.