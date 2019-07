Brøndby-darling dukket op i danskerklub

Det er svært at forestille sig, at et klubskifte kan gå meget værre rent sportsligt end Johan Larssons fra Brøndby IF til Guingamp i vinter.

Svenskeren var anfører og en stor profil i Brøndby, men i Guingamp blev han nærmest fra dag ét vraget af cheftræneren. En enkelt gang nåede Johan Larsson at optræde i Ligue 1, inden han blev sendt på tribunen, hvorfra han kunne se holdkammeraterne rykke ned.

For nyligt nåede parterne til enighed om at ophæve Johan Larssons kontrakt.

Det betyder, at den tidligere Brøndby-anfører nu er på klubjagt, og i første omgang er han stemplet ind i sin tidligere klub Elfsborg IF. Ifølge Borås Tidning træner Johan Larsson med i klubben, der har Kevin-Stuhr Ellegaard på kontrakt, og man må antage, at Elfsborg er meget interesseret i at lave en aftale med højre backen, der spillede lige under 200 kampe for klubben, inden han skiftede til Brøndby.

For en måned siden fastslog Brøndbys daværende sportsdirektør Ebbe Sand over for tipsbladet.dk, at Johan Larsson ikke er et emne denne sommer, og det gælder formentlig stadig, selv om Carsten V. Jensen nu har serven i transfervinduet.

Johan Larsson er 29 år.

Se også: Brøndby-teenager efter drømmedebut: - Jeg blev helt forvirret

Se også: Stjerne i chok: Far fandt lig

Se også: Problemer på dansegulv: VM-deltager nægter sexchikane