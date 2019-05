Brøndby dømt for homofobiske tilråb - FCK for pyro

Brøndby har fået en bøde på 175.000 kroner for homofobiske tilråb og anvendelse af pyroteknik, mens FCK skal af med 150.000 efter brug af pyroteknik.

Det slår Fodboldens Disciplinærinstans fast i en ny kendelse, der omhandler derbyet 14. april på Brøndby Stadion.

Dommeren havde noteret i sin indberetning, at begge holds fans i flere omgange brugte pyroteknik.

Disciplinærinstansen fortæller derudover, at de af egen drift havde besluttet at åbne en sag mod Brøndby IF for homofobiske sange før kampen på baggrund af videomateriale og TV-billeder.

I kendelsen lyder at 'de pågældende sange er af krænkende, nedsættende eller diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes seksuelle præferencer.'

I Brøndbys redegørelse gør klubben det klart, at klubben tager afstand til al homofobisk adfærd og har gjort meget for at gå i dialog med klubbens aktive fans.

Klubben erkender dog, at en lille gruppe kortvarigt sang 'Viktor Fischer er gay' omkring halvanden time før kampstart.

- Brøndby IF vil arbejde ufortrødent på at komme homofobi og anden diskrimination til livs, skriver de i redegørelsen.

De gode intentioner til trods skal Brøndby alligevel til lommerne.

- Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et andengangstilfælde af sager af homofobisk karakter, skriver de.

Sagen kan appelleres i to uger.

I er helt på månen, Brøndby!

Kæmpe kovending i Brøndby: Vil beholde stjernerne

Se også: Respektløst, FCM!

Superligaen Indefra: FCM står foran udrensning