Brøndby-dominans: FCK-sølv i fare

FC København og Brøndby delte i derbyet i Parken. Opgøret sluttede uden scoringer, og FCK skal for alvor kigge sig over skulderen i sølvkampen

PARKEN (Ekstra Bladet): Mesterskabet er røget, og sølvet er også i fare for FC København.

Brøndby slap fra løvens hule på Østerbro med point. Og det kunne godt være blevet til mere end det ene, som 0-0 kastede af sig.

Tag nu bare afslutningen på affæren. I overtiden havde indskiftede Anis Slimane faktisk ekspederet bolden i nettet, men scoringen blev underkendt for offside, omend den kendelse så mere end tvivlsom ud.

Længe inden de døende sekunder havde Brøndby dog talrige chancer for at bringe sig i front.

Særligt før pausen af det intense derby brændte det på foran værternes mål. Men først stod overliggeren i vejen og derefter sparkede Andreas Maxsø forbi et tomt mål.

Det kunne de blågule med rette ærgre sig over, men ellers havde de grund til at glæde sig over en solid indsats i Parken, hvor de i lange perioder gjorde liver surt for FC København.

Hjemmeholdets Jonas Wind ramte overliggeren både før og efter pausen, men ellers var det forsvindende lidt, at FCK skabte mod ærkerivalen.

Andreas Maxsø og Sigurd Rosted ærgrer sig efter Maxsøs store afbrænder. Foto: Lars Poulsen

De 7665 tilskuere i Parken virkede ellers som rødt kød på FCK’s hvide løver i kampens start.

Publikum brølede spillerne frem, og FC København tvang Brøndby til at forsvare sig.

Der var optræk til flere chancer til hjemmeholdet, men kampens første store mulighed tilfaldt gæsterne midt i først halvleg.

Brøndby havde efter FCK’s stærke start ædt sig ind i opgøret, og Josip Radosevic burde have bragt dem i front, da han opfangede en satset aflevering fra Victor Nelsson.

Den kroatiske midtbanespiller trak ind i feltet, snød Nelsson, men fik sparkede fladt forbi ’Kalle’ Johnssons mål.

I den anden ende var Jonas Wind endnu tættere på en scoring et par minutter senere.

Den livlige Mohamed Daramy slap igennem i højre side, og inde foran mål fik Jonas Wind presset sig foran sin oppasser.

Den unge FCK-angribers afslutning kunne Marvin Schwäbe ikke gøre noget ved, men overliggeren reddede tyskeren og Brøndby.

I 33. minut var det så FCK’s tur til at blive frelst af træværket.

Efter et hjørnespark fyrende Radosevic af fra kanten af feltet. Hans afslutning ramte en FCK’er, svævede forbi Johnssons fangearme og slog mod overliggeren.

Bolden sprang ud til Andreas Maxsø, men Brøndby-kaptajnen fik en dårlig tæmning og prikkede forbi et ellers tomt FCK-bur.

Der var som altid knald på i derbyet. Her tager Morten Frendrup og Nicolaj Thomsen en svingom. Foto: Lars Poulsen

Brøndby sluttede første halvleg bedst. Nu var det dem, der kørte bolden fornuftigt rundt mod et FCK-hold, der havde meget svært ved at tiltvinge sig kuglen.

Det havde ikke været uretfærdigt, hvis holdet fra Vestegnen var gået til pause med en føring. De havde de fleste og de største chancer, men manglede både held og skarphed.

Anthony Jung fik første halvlegs sidste mulighed efter et smart hjørnespark, men tyskerens knaldhårde afslutning suste meget symptomatisk lige forbi FCK-målet.

Jens Stage afløste fra anden halvlegs start Pep Biel. Det blev det lidt bedre af, men ikke meget…

Manager Ståle Solbakken slog fortsat ude med armene og rystede på hovedet nede på sidelinjen, og fra tilskuerpladserne mærkede man også frustration boble.

De var dog tæt på at få en scoring at juble over i 55. minut, da bolden efter lidt frem og tilbage i Brøndby-feltet havnede hos en udækket Mohamed Daramy.

Hans afslutning endte dog i sidenettet. Kort efter var Jonas Winds bløde hovedstød tæt på at snyde Schwäbe, der blev overrasket over at se det ramme overliggeren.

Jonas Wind havde FCK's bedste chancer. Angriberen ramte overliggeren to gange. Foto:

Brøndby lurede konstant på at fange FCK på en omstilling. Det var lykkedes nogle gange i 1. halvleg, men efter pausen var de sjældne gæster i FCK-feltet.

'Det er kun sejr, der tæller', gjaldede det i Parken med små tyve minutter igen.

FCK-spillerne kender udmærket kravet i hovedstaden, men kunne ikke give de tilbagevendte tilhængerne en sejr.

FC København detroniserede mestre er nu uden sejr i fire kampe på stribe, og sølvet er i fare.

De har et forspring på fem point til AGF, der senere søndag møder FC Midtjylland. Netop FCK og AGF mødes næste søndag i Parken i en direkte duel om sølvet.