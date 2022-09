Brøndby-emne efter transferfarce: - Blev skrevet så meget lort

Det var en knæskade, der tidligere på sommeren kostede den svenske angriber Sebastian Andersson sit skifte til Brøndby IF, fortæller han i et interview

FC Kölns svenske angriber Sebastian Andersson var millimeter fra et skifte til Brøndby IF, og spekulationerne om, hvorfor transferen glippede, har været mange.

Nu fortæller Andersson til det svenske medie Fotbollskanalen, at han dumpede lægetjekket på grund af en knæskade, han længe har gået rundt med, men ikke var klar over kunne behandles.

- Det er en skade, der burde være blevet fikset for lang tid siden, fortalte lægerne i Brøndby mig.

- Lægerne i Köln har kendt til mine skader. De lavede en MR-scanning, da jeg underskrev med Köln, men de har ikke troet, at der var noget, jeg kunne gøre ved det, forklarer Andersson.

Foto: Andreas Gora/Ritzau Scanpix

Handlede aldrig om løn

Selv kunne 31-årige Andersson dog læse, hvordan det angiveligt skulle have været hans høje lønkrav, der fik skiftet til at bryde sammen.

Og det pissede svenskeren af.

- Det har været frustrerende at holde mund så længe. Der er blevet skrevet så meget lort, der ikke har været sandt, og det gør mig sur. Det har ikke været et spørgsmål om mit lønkrav. Jeg har været skadet, lyder det fra Andersson.

Skaden skulle være to år gammel, hvor Andersson netop havde skiftet fra Union Berlin til FC Köln og fik pludselige smerter i knæet.

Beskeden fra lægerne i Köln var dog, at der ikke var noget at stille op, så selv har Andersson fra 2020 levet i troen om, at det var smerter, han bare måtte affinde sig med.

Svenskeren, der er på kontrakt i den tyske klub frem til næste sommer, har siden det dumpede lægetjek gennemgået en knæoperation hos specialister i København.

Nu går der ifølge ham selv fire til ti uger, før han er tilbage i fuldt spil.

Andersson står noteret for 47 førsteholdskampe for FC Köln. I disse har han scoret otte mål og lavet to assists.

