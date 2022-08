Brøndby-fan varetægtsfængsles

Den 25-årige mand, der er mistænkt for tre røverier mod FCK-fans i et S-tog, varetægtsfængsles i 20 dage frem til 31. august.

Det vurderede dommeren i Københavns Byret torsdag middag.

Den sigtede og hans forsvarer har nu mulighed for at kære beslutningen til Østre Landsret. Det blev dog ikke gjort i retslokalet.

Manden virkede oprigtigt overrasket over fængslingen og spurgte undrende dommeren, hvorfor han skulle varetægtsfængsles, når han havde samarbejdet, siden han meldte sig selv på Station Bellahøj onsdag.

Nægter røveri

Den 25-årige mand erkendte sig under grundlovsforhøret skyldig i ved tvang at have taget to trøjer og et halstørklæde, men nægter at der skulle være tale om røveri.

Han er sigtet for i alt tre forhold om røveri. Ifølge politiet skulle han først have holdt en mand om halsen i to-tre sekunder i S-toget kort efter afgang fra Københavns Hovedbanegård lidt før klokken 19 søndag aften, hvorefter han stjal et FCK-halstørklæde fra offeret.

I samme ombæring skulle han have sagt til en kvinde, at han havde smadret hende, hvis hun ikke havde været en kvinde. Han nægter dog, at have udøvet fysisk vold eller at have sagt sådan til kvinden.

Derudover er han sigtet for de to meget omtalte episoder i S-toget fra Hovedbanegården mod Køge klokken cirka 19.15, hvor han i selskab med ukendte gerningsmænd frarøvede FCK-fans deres trøjer med trusler om vold.

Ville ikke lukke dørene

Politiet er på jagt efter de endnu ukendte medgerningsmænd, som også skulle have medvirket i alle tre episoder, og derfor ønskede man at lukke dørene ved grundlovsforhøret.

Det besluttede dommeren imidlertid ikke at efterkomme, og derfor kunne den fremmødte presse følge med i hele grundlovsforhøret og høre den sigtedes forklaring.

Manden, der i retten var klædt i sort t-shirt, blå shorts og Birkenstock-sandaler medgav, at han havde haft en truende adfærd i S-toget, men at han blot havde drukket to øl hele dagen.

- Vi gik ned gennem toget for at finde en plads. Stemningen er fin, men jeg ved ikke, hvorfor der pludselig kommer en dårlig stemning. Folk bliver sure og kommer op og skændes.

- Så sker alt det der med de trøjer. Jeg var blevet sur. Vi havde tabt 4-1. Det er totalt dumt, det jeg har gjort. Der var nogle, der råbte god tur hjem, og så blev jeg bare sur, lød det fra manden, der holder med Brøndby, men ifølge eget udsagn kun ser dem på stadion en gang om måneden.

Alt er efterladt i toget

Han hævder, at alle de ting, han tog fra ofrene, er efterladt i toget. Politiet mener, at han har taget tre FCK-trøjer på togtet, men han mener, at det må være en anden, der har taget den tredje trøje, da han blot tog to.

Ifølge anklageren viser overvågningsvideo, at de fire mænd havde de stjålne FCK-genstande i hænderne, da de steg af på Avedøre Station. Han afviste efterfølgende blankt, at der skulle være tale om, at FCK-genstandene skulle være trofæer.

Mandens forsvarsadvokat, Søren Bech, ønskede navneforbud i sagen. Særligt fordi den sigtede angiveligt har modtaget 20-30 dødstrusler på sin telefon efter episoderne søndag aften.

Forsvareren mener således, at han vil være i fare, hvis hans navn kommer offentligt frem. Det var dommeren enig i, og derfor er det ikke tilladt for pressen at omtale detaljer, der kan identificere manden.

