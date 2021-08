Brøndby-fans angreb FCM-bus

Der opstod tumult efter søndagens sene superligakamp mellem Brøndby og FC Midtjylland.

FC Midtjyllands fanbusser blev ramt af kasteskyts fra Brøndby-tilhængere, og politiet måtte holde busserne tilbage i en time, så de først kunne køre mod Herning klokken 23. Det skriver Herning Folkeblad.

Ifølge avisen fik en af busserne knust en siderude, da den blev ramt af sten, men ingen personer er ifølge Københavns Vestegns Politi kommet til skade. Busserne blev efterfølgende eskorteret væk fra stadion af politiet, skriver Herning Folkeblad.

Næstformand bekræfter

Det var FC Midtjyllands fangruppering Black Wolves, som sad i busserne på vej hjem fra kampen. Det bekræfter næstformanden i Black Wolves, Søren Ross, til Ekstra Bladet.

- Historien er korrekt. Vi lægger os bag de udtalelser, som FC Midtjylland eventuelt måtte komme med. Vi ærgrer os over, at der findes mennesker med så lidt respekt for deres gæster, som tilfældet er i Brøndby. Herfra er det dog en sag for politiet og DBU, fortæller han i et skriftligt svar til Ekstra Bladet

Politikredsen fortæller også til Herning Folkeblad, at hændelsen er uacceptabel.

- Det skal være trygt og sikkert at gå og køre til fodboldkamp, og det er uacceptabelt, farligt og ikke mindst en strafbar handling at kaste med sten mod andre på den måde.

- Vi vil se på, hvordan vi kan undgå noget lignende i fremtiden og derunder gå i dialog med Brøndby IF, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.

Politiet har mandag aften ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.