Brøndby-fans følger trop: Boykotter stemningen

Brøndbys mest fanatiske fans vil ikke bringe nogen form for stemning de første 20 minutter og fire sekunder af søndagens derby som følge af sanktionerne, der udelukkede udebanefans til forårets to derbyer

Det skriver Sydsiden på Facebook.

'Uanset placering, form og trup-sammensætning betyder et derby rigtigt meget for os Brøndbyfans – og søndagens kamp er ingen undtagelse. Alligevel vælger Brøndby Support, Alpha Brøndby og Svinget at gennemføre en stemningsboykot indtil der er spillet 20 minutter og 4 sekunder af kampen,' skriver de.

Et minuttal, der symboliserer klubbens stiftelse i 1964.

Boykottet kommer på baggrund af de sanktioner, der udelukker udebanefans til forårets to derbyer. Sanktionerne er blevet pålagt af Divisionsforeningen.

FC Københavns fangrupper lavede samme boykot i derbyet 18. april, hvor stemningen var aflyst de første 30 minutter efterfulgt af larm og romerlys.

I opslaget skriver Sydsiden, at de ikke ser kollektive straffe som en løsning, hvilket også har været budskabet fra FCK-fansene. I stedet ønsker fangrupperne at gå i dialog med politi og klubber.

I Brøndby kan man godt forstå beslutningen om at boykotte stemningen de første 20 minutter og fire sekunder.

- Det har jeg respekt for, for ligesom i Parken for et par runder siden, så er et derby ikke et rigtig derby uden fans fra begge hold. Dansk fodbold oplever i denne sæson en genopblomstring af fankulturen på tværs af ligaen efter lange perioder med Covid-restriktioner. Derfor ved vi, at der ligger mange og svære overvejelser bag denne beslutning, udtaler direktør Ole Palmå til Brøndbys hjemmeside.

- Vi ser frem til at vi i den nye sæson igen kan fylde Brøndby Stadion og Parken til Derby, som det burde være; med fans fra begge hold på tribunen. Det tjener dansk fodbold bedst – både på stadion og foran tv-skærmen.

Sidst vandt FC København 2-0 over Brøndby.

