21. jun. 2022 kl. 20:52

Brøndby-fans i stor protest til U17-kamp

I forbindelse med U17-pokalfinalen mellem Brøndby IF og FC Nordsjælland mødte hundredvis af Brøndby-fans op for blandt andet at protestere over en ny medinvestor i klubben