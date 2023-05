Brøndby forlænger med profil

Den hårdtarbejdende offensivspiller Mathias Kvistgaarden forbliver Brøndby-spiller frem til sommeren 2027.

Det er i hvert fald indholdet i den nye kontrakt, som han har lavet med klubben fra Superligaens mesterskabsspil. Det skriver Brøndby IF på sin hjemmeside.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen roser den 21-årige egenudviklede spiller for at have arbejdet sig ind på holdet.

- Både Mathias og vi har ønsket at forlænge aftalen, og derfor er vi glade for, at vi nu har papir på hinanden i de kommende fire sæsoner.

- Tålmodighed kan oftest godt betale sig, og det gælder også i fodbold, og her har Mathias med sin altid dedikerede indsats og tålmodighed vist sig som et fremragende eksempel for vores mange talenter i Brøndby Masterclass, siger Jensen.

Siden debuten som 18-årig har Kvistgaarden lavet ti mål i 58 kampe for Brøndby. Han står også noteret for fire mål i seks kampe for det danske U21-landshold.