Brøndby har fundet ny træner

Martin Retov er ny cheftræner i Brøndby for resten af sæsonen, oplyser klubben.

Den tidligere Brøndby-profil overtager - som Ekstra Bladet skrev mandag - jobbet i meget tæt samarbejde med Matthias Jaissle.

Sportsdirektør Ebbe Sand har siden afskeden med Alexander Zorniger mandag ført samtaler med Martin Retov og Matthias Jaissle.

- Både Martin Retov og Matthias Jaissle har gjort et rigtig godt arbejde som assistenttrænere for Alexander Zorniger. Han valgte de to som assistenter, fordi de begge er professionelle og dygtige trænere, som kender spillertruppen indgående. Det har ikke ændret sig over natten, og det var vigtigt for os, at den midlertidige trænerløsning ikke skulle bruge dage og uger på at lære staben, spillerne og vores måde at spille på at kende, for det er fire vigtige uger, der ligger og venter foran os, siger sportsdirektør Ebbe Sand til klubbens hjemmeside.

- Vi er trygge ved at overlade Superliga-truppen til Martin og Matthias frem til sommerpausen. Samtidig vil jeg selv i den kommende periode rykke endnu tættere på spillertruppen, end jeg plejer, ved blandt andet at være tilstede til alle vores træninger, så Martin og Matthias får de bedste forudsætninger at arbejde ud fra. Jeg er meget glad for, at de har valgt at takke ja til muligheden, fortæller Ebbe Sand.

Som Ekstra Bladet skrev mandag, har Brøndby altid haft tradition for at vælge interne løsninger eller personer med indgående kendskab til klubbens kultur.

Da René Meulensteen røg ud for 13 år siden, tog Tom Køhlert over. Da Kent Nielsen røg ud i utide i 2010, stod Henrik Jensen klar i kulissen. For tre år siden blev U-19 træner Auri Skarbalius brandslukker, da Thomas Frank valgte at forlade skuden i utide efter Oscar-gate.

Martin Retov og Matthias Jaissles træner første gang med spillertruppen onsdag formiddag.

Den første opgave bliver hjemmekampen mod Randers FC på Brøndby Stadion på søndag den 24. februar kl. 18.00. Randers var i øvrigt også modstanderen for Auri Skarbalius for tre år siden, da Thomas Frank stoppede i klubben.

