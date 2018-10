'Brøndby har lagt mange æg i Zornigers kurv'

Krisen kradser for alvor på Vestegnen!

Oven på to fantastiske sæsoner er Alexander Zorniger havnet i en stor krise med Brøndby-mandskabet, der har tabt tre i træk og blot står med én sejr de seneste syv kampe.

Der er ikke så mange andre at rette skydeskiven mod end træneren, mener Stig Tøfting oven på tyskerens sværeste periode, siden han i juni 2016 ankom til Vestegnen.

Spil med det bedste mandskab

- Zorniger har peget på de spillere, der er kommet til klubben. De har ikke levet op til forventningerne. Det er i høj grad hans ansvar at få spillerne til at fungere som et kollektiv, påpeger Stig Tøfting og slår fast:

- Jeg tror til gengæld ikke, at Alexander Zorniger er lige ved at blive fyret. Han har lang snor, men han skal naturligvis ikke tabe de fire næste kampe, pointerer Ekstra Bladets fodboldekspert.

De næste fire opgør er svære udfordringer for Brøndby. Her venter AaB, OB, FC Midtjylland og FCK.

- Det vil lige nu være helt uoverskueligt, hvis Zorniger røg ud. Dels fordi Brøndby har lagt mange æg i hans kurv, dels fordi det samtidig vil betyde, at mange spillere skal væk fra klubben, siger Stig Tøfting.

Efter en start på sæsonen med et utal af rotationer i truppen, forventer Stig Tøfting nu, at tyskeren spiller med sit stærkeste mandskab i en periode.

- Det er rimeligt, at de bedste spillere får tillid, så de får mulighed for at spille sammen. Jeg forstår eksempelvis ikke, at Lasse Vigen er ude af holdet. Han har leveret varen i modsætning til Dominik Kaiser, der har fået alt for lang snor af Zorniger, vurderer Stig Tøfting.

Han er – på trods af den aktuelle krise - ikke bekymret for, om Brøndby kommer i slutspillet. Slet ikke. Hertil er materialet for stærkt, mener han.

- Jeg forventer stadig at se Brøndby spille med om placeringerne i top-3. Mesterskabet er væk for dem, men de har et spillermateriale der er godt nok til top-3, vurderer han.

Donimik Kaiser har været en fiasko i Brøndby. Stig Tøfting mener, at Alexander Zorniger skal spille med sit bedste mandskab. Og det betyder, at Lasse Vigen skal tilbage i startformationen. Foto: Lars Poulsen.

Stort tab uden Fischer

Stig Tøfting har ikke FC København til at vinde grundspillet, fordi de er travlt optaget af Europa League-gruppespillet her i efteråret. Og han forventer ikke Ståle Solbakkens mandskab kan spille på to heste.

Han kan godt blive lidt bekymret på den korte bane for holdets offensiv efter Viktor Fischer udgik med en skade i søndagens 1-2 nederlag mod Vendsyssel.

- Viktor Fischer er uden sammenligning ligaens bedste spiller. Det kan få stor betydning for den offensive rytme på holdet, når han sidder udenfor, understreger han.

Viktor Fischer udgik med en skade for FCK søndag i 1-2 nederlaget til Vendsyssel. Det kan få stor betydning for FCK-offensiven den kommende tid, mener Stig Tøfting. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix.

Bliver på førstepladsen

Mens Stig Tøfting ikke er overbevist om Ståle Solbakkens mandskab kan spille på to heste resten af efteråret, har han langt større tiltro på de forsvarende mestre, FC Midtjylland.

- Når vi isoleret ser på Superligaen er det en fordel for FC Midtjylland, at de ikke er har et europæisk gruppespil her i efteråret.

- Med fysik, tempo, aggressivitet og en konstant trussel på standardsituationer har Jess Thorups mandskab vist sig stabile og meget svære at besejre, siger Stig Tøfting, der forventer FC Midtjylland ligger nummer ét, når grundspillets 26 kampe er overstået til marts.