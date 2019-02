Brøndby havde store problemer i fantastisk målfest

Der var meget på spil for begge hold, da FC Nordsjælland bød Brøndby velkommen til forårspremieren i Superligaen. Begge hold havde alvorligt brug for point, og det kunne mærkes på banen, hvor begge mandskaber virkede ekstremt tændte fra kampens start.

Allerede efter to minutter havde Donyoh mulighed for at bringe værterne i front. Et indlæg fra højrefløjen fik lov til at sejle hele vejen gennem et lettere vaklende Brøndby-forsvar, men hans ellers udmærkede halvflugter sad lige på Schwäbe i Brøndby-målet.

FCN virkede i det hele taget farligst i kampens indledning.

Selvom ingen af holdene for alvor formåede at sætte sig på spillet, virkede holdet fra Farum klart farligst på omstillingerne, hvor de særligt på højrefløjen formåede at sætte sig igennem.

Et tungt Brøndbyforsvar så heller ikke for heldige ud, da FCN kort tid efter bragte sig i front.

Bartolec slog et indlæg ind fra højre, og Paulus Arajuuri valgte af uforklarlige årsager ikke at sætte foden på og lod bolden passere. En helt fri Donyoh takkede for tilbuddet og skulle ikke gøre meget andet end at sætte foden på, for at bringe værterne i front.

FC Nordsjælland skabte chancer i hobetal, men defensiven vaklede gevaldigt.

Efter 20 minutter var det dog som om, at Brøndbys nye angrebskonstellation vågnede lidt op. Særligt debutanten Simon Hedlund fik givet et par smagsprøver på sin hurtighed, uden at det dog blev til de helt store chancer.

I den anden ende havde Donyoh flere muligheder for at sætte scoring nummer to i kassen, men sløje afslutninger forhindrede en 2-0 scoring.

I det 28. minut fik Brøndby så en invitation tilbage i kampen. Uden at være synderligt presset begik unge Abdul Mumin straffe efter en hovedløs tackling i feltet. Korrekt straffe, som Besar Halimi uden de store problemer kunne sende ind bag Nicolai Larsen, med et fladt spark midt i målet.

Halimi udlignede for Brøndby.

FC Nordsjælland havde klart flest muligheder for at bringe sig tilbage i front efter udligningen.

En sejlende Brøndby defensiv, som i øvrigt heller ikke fik meget opbakning fra en midtbane, der havde svært ved at matche Rygaard og Kofod Andersen på midten af banen, gav flere store chancer væk. En godt spillende Schwäbe og et uskarpt FCN-angreb sørgede for 1-1 ved pausen.

Anden halvleg blev indledt i samme høje tempo, som der blev lagt ud med fra start.

FCN virkede igen farligst på omstillingerne, men det skulle blive Zornigers tropper, der først fik prikket hul på bylden. Efter samme opskrift som FC Nordsjælland havde revet Brøndbys venstreside fra hinanden med gennem hele kampen, blev 2-1 målet sparket i netmaskerne.

Hedlund samlede en løs bold op i højre-siden, satte tempo og slog et fladt indlæg mod fjerneste stolpe. Bolden fik lov at sejle helt over til Mikael Uhre, som ikke behøvede at anstrenge sig synderligt, for at bringe holdet fra Vestegnen i front. 2-1 til gæsterne, og de altdominerende udefans fik noget at juble over.

Brøndby-spillerne fejrer en scoring.

Scoringen fik for alvor tændt op under opgøret, selvom der indtil nu bestemt ikke havde manglet underholdning på Right to Dream Park.

Kun fire minutter senere kunne Andreas Skov Olsen bringe balance i regnskabet, efter Lasse Vigen lettere kluntet fik afværget en Mathias Rasmussen-afslutning med hænderne i feltet. FCN's nummer 21 bankede stensikkert bolden til højre i målet uden chance for Schwäbe.

I det 67. minut kom FCN så tilbage i front. En sukkerbold fra Rygaard sendte Donyoh afsted, og godt presset af to mand sparkede han køligt bolden forbi Nicolai Larsen.

Festfyrværkeriet var dog ikke ovre i Farum.

Med seks minutter tilbage fik Brøndby tildelt kampens tredje straffespark, Simon Hedlund fik kæmpet sig foran Victor Nelsson i en kamp om bolden, og den store midterforsvarer fik ganske uelegant nedlagt Brøndbydebutanten.

Radosevic var køligheden selv, og satte sikkert bolden lavt i venstre hjørne. 3-3 og et uafgjort resultat fra aftenens kamp i Nordsjælland.

Alexander Zorniger var rasende over sit mandskabs defensiv.

