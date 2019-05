Brøndby-helt: Jeg følte mig ikke velkommen

Besar Halimi flugtede på fornemste vis Dominik Kaisers hjørnespark i kassen til 3-2, og Brøndby Stadion eksploderede. Bagefter erkender landsholdsspilleren fra Kosovo, at han har været temmelig langt nede humørmæssigt i lang tid – og at en del af forklaringen er det trænerteam, der tog over efter Alexander Zorniger.

Altså Martin Retov!

- Det har været en svær sæson for holdet og for mig personligt, så scoringen var vel det, man kalder et godt cut, siger han og smiler.

- Jeg kunne hjælpe holdet og klubben med den sejr, og vi ser frem til den næste sæson, hvor vi skal gøre det langt bedre end i denne.

Hvordan vil du beskrive atmosfæren?

- Det var en crazy Brøndby-nat. Jeg har altid elsket at spille her, og det var jo vanskeligt at komme tilbage i kampen, da vi var nede 0-2. Men fansene hjælper os, og derfor kunne vi vende kampen.

Du har virket lidt nede mentalt i de sidste uger?

- Mig personligt? Ja, jeg er selvfølgelig ikke glad. Jeg har været virkelig skuffet, fordi hvis jeg skal være ærlig: Jeg blev heller ikke brugt i pokalfinalen. Jeg fik ikke chancen, og så bliver jeg selvfølgelig ked af det og også lidt vred over, hvordan de har håndteret det i de sidste uger, siger han og glatter lidt ud.

- Men det er overstået nu. For at være ærlig, så følte jeg mig ikke særligt velkommen her. Jo af fansene - men ikke af trænerne. Men sæsonen er slut nu, siger spilleren, der fik de sidste minutter af den forlængede spilletid i pokalfinalen.

De nye trænere?

- Ja, de nye trænere. Men det er okay. Det eneste, der stadig er i mit hoved, er, at der var en cupfinale, som jeg virkelig gerne ville have prøvet at vinde. Men det kan vi ikke ændre nu, og jeg er taknemmelig for alt, hvad klubben og fansene giver mig. Også trænerne trods alt. Jeg tænker, det er ovre nu, og jeg kan se frem til næste sæson.

Han har lige scoret et fantastisk vigtigt perlemål til 3-2, men der bliver ikke jublet helt igennem... Foto: Lars Poulsen

Hvordan skal det fejres?

- Vi vil gå crazy. Det har været et langt år, og der er grund til at feste nu.

Hvad tænker du om næste sæson?

- Det er svært at sige, for det er stadig ikke særligt klart, hvad der skal ske. Nu vil jeg først og fremmest nyde en velfortjent ferie, når jeg har været med landsholdet. Så er der ferie, og den synes jeg, jeg har fortjent.

Kosovo møder Montenegro og Bulgarien i EM-kvalifikationen.

