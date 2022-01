Brøndby henter svensk angriber

Brøndby har afskibet sin topscorer i efterårssæsonen, Mikael Uhre, og nu har superligaklubben fundet manden, der skal forsøge at erstatte ham.

Angriberen Carl Björk kommer således til Brøndby på en kontrakt, der løber til sommeren 2026.

Brøndby har købt den 22-årige svensker i IFK Norrköping, der spiller i den bedste svenske række, bekræfter klubben på sin hjemmeside.

- Vi har længe fulgt Carl Björk i den svenske liga, og han har det seneste års tid taget store skridt i udviklingen, og vi er derfor rigtig glade for at få Carl Björk ind i truppen nu.

- I Carl Björk får vi en hurtig, løbestærk offensivspiller, som kan bidrage til vores dynamiske og fremadrettede spil, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Carl Björk diskede op med syv scoringer i 26 kampe i løbet af 2021, hvor Norrköping sluttede på syvendepladsen i den svenske liga.

- Jeg synes, Brøndby IF spiller på en måde, der passer mig rigtig godt, og Superligaen er en god liga, som jeg glæder mig til at prøver kræfter med, siger svenskeren.

Det er store sko, Carl Björk skal være med til at udfylde i Brøndbys angreb. Mikael Uhre scorede 11 mål i efteråret. For få dage siden rykkede han til USA for at spille i MLS-klubben Philadelphia Union.