Brøndby i dramatisk comeback

Niels Frederiksen sendte to 19-årige - ’Skipper’ og ’Jobbe’ – i aktion mod OB, og Vestegnen jublede over teenagerne og en imponerende sejr

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Hvis man opererede med stilkarakterer, point for offensiv flid og bonus for kreerede chancer skulle Brøndby have vundet den kamp klart.

I stedet måtte flertallet af imponerende 13.689 tilskuere vente helt frem til det 79. minut, inden det endelig blev det polske målmonster Kamil Wilczek, der kom først til et indlæg fra indskiftede Simon Tibbling og bum: 2-2 på måltavlen.

Polakkens gyldne venstreben kikser sjældent på tilbud i den størrelsesorden!

Scoringen kom efter et massivt Brøndby-pres mod det fynske bur fra starten af anden halvleg, men det var de stribede OB’ere, der i det 67. minut gik i front 2-1, da Anthony Jung uheldigt fik en lang arm på en afslutning fra Anders K. Jacobsen. Bashkim Kadrii var usvigeligt sikker fra 11 meter og jernede den fynske føring ind.

Men det skulle blive endnu bedre for de gulblusede fans: Kamil Wilczek – selvfølgelig – headede sejren ind i det 88. minut, da de to indskiftere Simon Tibbling og Kasper Fisker fornemt krøllede sig igennem de fynske bastioner og serverede perfekt for polakken.

Bashkim Kadrii bragte ellers OB i front 2-1. Foto:Lars Poulsen

3-2 til Brøndby, der maste dygtigt på kampen igennem. Især efter pausen – men det gav altså også visse rystelser i den defensiv, der absolut ikke var dirkefri.

Dagens sensation: Hele fire danskere i Brøndbys startopstilling – deriblandt to purunge teenagere. Og mon ikke de mange hardcore-fans på Sydsiden har drømt om den dag, da de endelig kunne lade drøblerne gjalde:

- For han er en af vor’ egne, en rigtig Brøndby-dreng!’

Det var 19-årige Jesper ’Jobbe’ Lindstrøm, der som ægte vestegnsdreng og Brøndby-spiller siden 12 års-alderen fik den godt skjulte Brøndby-strofe til at hamre ind mod den rapfodede kantspiller.

Jesper Lindstrøm hamrede Brøndby i front med et godt timet, perfekt affyret og velplaceret smask til bolden i det 25. minut, efter Simon Hedlund havde rundet en totalt fejlplaceret Marco Lund. Svenskeren serverede perfekt til den unge Brøndby-spiller og bum: Gulbluserne i front til usigelig jubel på stadion i Brøndby, hvor LINDSTRØM næppe nogen sinde er blevet brølet så højt og massivt.

Det var faktisk ægte og rå masterclass…

Men det kan hurtigt komme til at ske igen. Talentet gav flere prøver på sit rappe antrit og demonstrerede ukuelig optimisme i flere aktioner, der blandt andet kunne have givet en enorm chance fem minutter senere. Pasningen ind i feltet savnede dog helt afgørende præcision.

I stedet fik OB udlignet i det 35. minut, da Jens Jakob Thomasen fornemt stak den norske raket Sander Svendsen fri. Nordmanden blev afvist i første omgang, men kuglen landede lige for fødderne af Jacob Barrett, der i duel med Simon Hedlund nærmest tacklede bolden ind ved nærmeste stang. Til usigelig forbløffelse for alt og alle – sig selv inklusive.

1-1 ved pausen var ikke noget helt retvisende billede på chancefordelingen i et livligt opgør. Men heller ikke i Brøndby lyver måltavlen, når det kommer til de ferske facts.

Jesper Lindstrøm fik i sin blot tredje ligakamp 68 minutter på banen, mens jævnaldrende Anton Skipper med iskold ro gik ind i midterforsvaret og erstattede karantæneramte Paulus Arajuuri.

Det holdt lige akkurat – takket polsk master-klasse!

