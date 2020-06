Brøndby i enorm nedtur

HORSENS (Ekstra Bladet): Bo Henriksen havde held i sprøjten med sine indskiftninger efter pausen, da Horsens vendte 0-1 til 3-2 sejr over Brøndby.

Sejren var vital for Horsens, der sikrede sig den vitale ottendeplads, fordi Lyngby satte point til mod Hobro.

Derved har Bo Henriksens tropper reelt reddet endnu en sæson i landets bedste række.

Indskiftede Peter Therkildsen blev matchvinder for hjemmeholdet, da han scorede på et oplæg fra Peter Nymann. Tidligere havde de to andre indskiftere Nicolai Brock-Madsen og Jeppe Kjær haft fødder med i de øvrige scoringer.

Horsens har vist, at de er mestrene uden tilskuere på lægterne. De har nu vundet tre kampe i træk over FCK, FCM og Brøndby.

Med den eminente slutspurt slutter Horsens på ottendepladsen med en afstand på 11 point ned til Hobro.

Det var forståeligt, at Bo Henriksen jublende løb på banen og omfavnede sine spillere efter den vigtige sejr.

Superligaens assistkonge Simon Hedlund var ikke med i Horsens. Han havde fået fri til sit eget bryllup, der var planlagt længe før coronaen brød ud. Under normale omstændigheder havde spillerne haft sommerferie på nuværende tidspunkt.

Han var savnet hos gæsterne, der manglede spillere til løbene i dybden.

Tredje scoring

Anthony Jung var rykket tilbage på backpositonen, fordi Kevin Mensah sad ude med en skade. Det gav så plads til Simon Rosted i det centrale forsvar.

Netop Jung har leveret et stærkt og solidt forår i Brøndby. Han scorede mod OB og AaB. I Horsens var tyskeren igen på pletten med en sand perle.

Samuel Marz forlængede et indlæg, som Anthony Jung firsttimmede i mål. En flot og sublim scoring af tyskeren.

Føringsmålet faldt efter små 20 minutters spil. Forud var gået et massivt pres fra hjemmeholdet, hvor Brøndby havde svært ved at få spillet til at hænge sammen.

Men i den indledende fase formåede Horsens ikke at skabe store, åbne chancer, selv om de sad på spillet.

Indskiftninger med effekt

I pausen afløste Nicolai Brock-Madsen en anonym Rune Frantsen i angrebet, og det gav bonus for hjemmeholdet. Brock-Madsen var med i opspillet til udligningen, da han med hælen fandt Louka Prip. Midtbanespilleren slog bolden i feltet, hvor Hallur Hansson kom forrest og udlignede.

Kort efter måtte Michael Lumb forlade banen med en skade. Det gav plads til Superligaens yngste spiller, Jeppe Kjær Jensen, der efter få minutter var involveret i føringsmålet.

Han skar ind i banen efter godt opspil på venstrekanten, viste overblik med afleveringen skråt tilbage til Hallur Hansson, der scorede fladt via den ene opstander.

Glæden var kort i Horsens-lejren. For Brøndby slog til efter få minutter. En indstuderet frisparksdetalje fra Lasse Vigen endte hos Simon Rosted, der bugserede bolden i mål til 2-2.

