Brøndby-ikon vil vaske tavlen ren: – Der var tårer i øjnene

– Det er ikke gået min vej i Horsens, men forhåbentligt er tredje gang lykkens gang for mig, siger Martin Retov. For første gang står han på CASA Arena som cheftræner for Brøndby

Horsens Stadion er blevet lidt af en rædselsbane for Brøndbys midlertidige cheftræner, Martin Retov.

I 2013 rykkede han ud af Superligaen som anfører for Horsens, da holdet tabte den afgørende kamp til netop Brøndby. Det blev samtidig hans sidste optræden på højeste niveau.

Fem år senere sad han på bænken som assistenttræner, da Brøndby satte det hele over styr og reelt smed guldet i 2-2-gyseren.

Det var værst i 2013

– Det var to hårde oplevelser. For mig var oplevelsen dog værst i 2013, fordi jeg var på banen.

– Her var jeg i en situation, hvor jeg kunne påvirke tingene på banen. Sidste år sad jeg ’bare’ på en plastikstol og var hjælpetræner. Jeg kunne ikke påvirke, hvad der foregik på samme måde, forklarer han.

Når det er sagt, var oplevelsen i maj, hvor guldet glippede, trods alt et voldsomt slag.

– Vi var fuldstændig i kontrol, og så endte det hele alligevel i et virvar og kaos. Vi traf mange dårlige beslutninger til sidst i den kamp.

– Det værste var næsten at se, hvor meget spillerne følelsesmæssigt var påvirkede. Der var tårer i øjnene, fordi de gik så meget op i det her. Vi følte alle det blev taget væk fra os, forklarer Martin Retov.

Brøndbys træner Martin Retov er positivt stemt om sin fremtid i Brøndby. Foto: Olivia Loftlund

Slet ikke dygtige nok

I dag er Horsens igen samlingsstedet for en begivenhed, der får stor indflydelse for Brøndby og Martin Retov. En kamp, der kan definere hele Brøndbys sæson. Et opgør, der kan sende klubben i himlen eller i helvede.

Før sidste spillerunde har Brøndby stadig ikke sikret sig pladsen i medaljespillet.

– Det skyldes et sammentræf af mange faktorer. Vi må erkende, vi står i den her situation, fordi vi simpelthen ikke har været dygtige nok.

– Vi har lukket alt for mange mål ind, og vores presspil har heller ikke fungeret godt nok. Om det er os, der er blevet dårligere eller modstanderne bedre til at læse os, må vi have analyseret. Lige nu skal vi forholde os til virkeligheden, forklarer Martin Retov.

Katastrofe og fiasko

Den virkelighed handler om at få spillerne mentalt i balance og lagt oplevelsen fra maj i glemmebogen.

– Vi har mange spillere, der ikke var med sidste år. Men der er også en del fra den nuværende trup, der var med.

– Mentalt kan vi godt lægge skuffelsen bag os. Det her bliver en helt ny kamp. En anden oplevelse, fordi det bliver et stadion med en helt anden intensitet. Uden vores tilskuere bliver atmosfæren meget anderledes.

– Vi skal slette de grimme spor, så vi fremover ikke hele tiden skal mindes om de triste oplevelser i Horsens, siger Martin Retov, der erkender, at presset på ham og spillerne er stort:

– Katastrofe og fiasko er meget store ord, men det er klart, at det vil være et stort set back for os, hvis vi ikke kommer i top seks. Jeg er dog stadig meget optimistisk, pointerer den 38-årige midlertidige Brøndby-træner.

- Vi har mange spillere, der ikke var med sidste år. Men der er også en del fra den nuværende trup, der var med, siger Brøndbys cheftræner Martin Retov. Foto: Olivia Loftlund

Revser Disciplinærinstans

Martin Retov forstår ikke, hvorfor Disciplinærinstansen behøvede mere end tre måneder for at afgøre, at Brøndby skal spille uden tilskuere til næste udekamp i Horsens.

Oven på baneinvaderingen efter 2-2-kampen 18. maj, hvor Brøndby smed guldet, fik klubben en straf.

Først 7. september besluttede Disciplinærinstansen, at Brøndby skulle spille næste udekamp i Horsens uden tilskuere.

– Den straf burde være faldet, inden kampprogrammet for den nye sæson blev offentliggjort.

– Så kunne de have placeret vores kamp mod Horsens i runde 12.-14. eller 18.

– Det ville jeg have haft forståelse for. Men nu er den placeret i sidste runde i grundspillet, hvor der står noget på spil.

– Det er da også en ærgerlig beslutning set i relationen til det samlede fodboldprodukt. Nu får vi en kamp med noget på spil i sidste runde uden vores tilskuere. Det er ærgerligt, pointerer Brøndby-træneren.

