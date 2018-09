Brøndby-keeper i stor omvæltning efter pludseligt stop: Hvad fanden laver jeg her, mand?

Mads Toppel måtte pludselig indstille karrieren efter et uheld derhjemme, og det var en kæmpe omvæltning for Brøndby-reserven

Den aktive fodboldkarriere stoppede fuldstændig ud ad det blå for den tidligere OB- og Brøndby-målmand Mads Toppel, da han en aften i privaten skulle skære en mørbrad ud.

Ved et uheld skar fynboen sig i fingeren, som der siden gik stafylokokker i. Det kostede karrieren for Brøndby-reserven, der nærmest fra den ene dag til den anden måtte erkende, han aldrig ville komme tilbage på grønsværen og i stedet skulle til at finde sig selv i en mere almindelig karriere.

- Tre måneder efter mit karrierestop, da jeg lå nede i en krybekælder og skiftede rør, tænkte jeg; 'hvad fanden laver jeg her, mand? For tre måneder siden spillede jeg mod Panathinaikos. Nu ligger jeg her og skruer rør. Hvad fanden er det for det noget?', fortæller Mads Toppel til Spillerforeningen og fortsætter.

- Det var en kæmpe omvæltning. Det har fandeme været hårdt, det har det.

- Jeg har ikke rigtig haft nogen pause. Jeg er bare gået fra det ene til det andet. Der skulle jo penge ind på kontoen. Alt stopper jo. Kontrakt, sponsorer, agent, klub, omklædningsrum. Det stopper alt sammen fra den ene dag til den anden. Det var virkelig vildt. Man hørte ikke noget fra nogen mere, siger Mads Toppel til spillerforeningen.dk.

Se også: Brøndby-keeper mistede næsten fingeren: Karrieren i fare

Det er godt og vel halvandet år siden, Mads Toppel måtte indstille sin karriere. Selv om målmanden med egne ord var en 'atypisk fodboldspiller', der interesserede sig for VVS-faget ved siden af fodbolden, så lægger han ikke skjul på, at omvæltningen har været enorm, siden han sagde farvel til fodboldverdenen.

- Det føltes lidt ligesom at miste en kæreste. Eller at blive forladt af konen. Det er som at miste noget familie, for det har været ens familie, og den er lige pludselig væk. Det har været mærkeligt. Det har været helt vildt mærkeligt, siger Mads Toppel og fortsætter.

- Det første halve år var jeg presset. Det må jeg erkende. Du kommer fra at have en træner og en klub, der fortæller dig, hvad du skal gøre, til at have ansvar, skulle planlægge, lave materialelister og hele lortet selv. Det er jo en helt anden verden. Og jeg blev bare smidt ud i det, for det havde jeg brug for. At møde det lige på og hårdt, så jeg ikke kunne pakke mig ind og gemme mig. Jeg havde brug for at skulle stå med det hele selv, og det kan jeg love dig for, at det fik jeg lov til. Det var et bevidst tilvalg fra mig selv.

Se også: Kniv-uheld blev fatalt for Brøndby-målmand: Nu stopper han karrieren

I dag savner Mads Toppel det kick, som fodbolden gav ham, når han spillede foran tusindvis af tilskuere. Han følger ikke Superligaen længere. Måske fordi han savner spillet og jargonen, men mest af alt, fordi der ikke er tid til det med jobbet som VVS'er og vigtigst af alt, familien, som er blevet svigtet mange gang i fodboldkarrieren.

- Det vidner om, at du som fodboldspillere er meget egoistisk. Det er ’mig, mig, mig’, og så kommer børn, kone og familie i anden række. Så at kunne være sammen med sin familie i weekenderne, og at de har fået en far og en mand på en helt anden måde, det er jo fantastisk, slutter han.

LÆS HELE INTERVIEWET MED MADS TOPPEL PÅ SPILLERFORENINGEN.DK

Eksperter voldsomt uenige: Er Brøndby i krise?

Se også: Det kaldes krise, Brøndby: Her bliver I totalt udstillet

Se også: Jubler over Superliga-stjerne: Nyd ham - han er snart væk igen

Se også: Her er tallene Brøndby-stjernen ikke vil se: Kun én er dårligere