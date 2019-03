Brøndby kræver handling med forhadt instans

To års stilstand

Der er ikke sket meget, når det handler om mulige forandringer hos Disciplinærinstansen. DBU’s formand, Jesper Møller, tog initiativet for snart to år siden. Endnu har arbejdet ikke resulteret i en færdig konklusion.

Forår 2017: DBU-formand Jesper Møller gør flere steder opmærksom på, han Disciplinærinstansen efter hans mening ikke fungerer optimalt.

24. maj 2017: Jesper Møller bliver mere konkret og udtaler til Ekstra Bladet, at det er tid til et serviceeftersyn af Disciplinærinstansen, hvor man samtidig skal se på udvalgets sammensætning. Formanden nævner konkret, han ønsker en tidligere topdommer i udvalget.

Sommeren 2017: På DBU’s hjemmeside kan man læse, at det ikke er holdbart, at der gives bøder til klubber efter kampe i Superligaen, men ikke når det handler om finalen i DBU Pokalen. Det skal være muligt at sanktionere både klubber og kampansvarlige.

Meldingen kommer efter urolighederne til pokalfinalen mellem Brøndby og FCK. Hverken Brøndby, FCK eller DBU fik bøder, fordi der ikke var hjemmel i regelsættet til at sanktionere de kampansvarlige – DBU.

Oktober 2017: DBU nedsætter en arbejdsgruppe, der skal se på mulige ændringer af Disciplinærinstansens sammensætning og samtidig komme med forslag, som kan forbedre sagsbehandlingen, minimere interessekonflikter og underbygge de dømmende instansers uafhængighed af DBU.

Arbejdsgruppen skal i løbet af første halvår af 2018 komme med anbefalinger til DBU’s bestyrelse. Arbejdsgruppen består af Jens Hjortskov (formand for Disciplinærinstansen), Peter Rønnow (advokat), Peter Ebbesen (turneringsansvarlig), Lars Kühnel (Hobro) samt Jesper Hansen (OB)

November 2018: DBU’s bestyrelse orienteres om arbejdsgruppens arbejde. Det bliver aftalt, at formand Jesper Møller og næstformand Thomas Christensen snarest skal tage initiativ til et fysisk møde med arbejdsgruppen.

Februar 2019: Jesper Møller og Thomas Christensen har endnu ikke afholdt mødet. Men formanden vil - i løbet af de næste par måneder - tage initiativ til et møde med arbejdsgruppen for at få en orientering om, hvilke idéer arbejdsgruppen har til mulige forandringer af Disciplinærinstansen.