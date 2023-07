Brøndby leder fortsat: - Der bliver arbejdet i døgndrift

Lucas Lund eller Leopold Wahlstedt?

Det har den seneste tid været det store spørgsmål, når det kommer til, hvem der skal erstatte Mads Hermansen som førstemålmand i Brøndby IF.

I midten af ugen pegede pilen rigtig meget på Lucas Lund, men lørdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at transferen var kollapset.

Det virker dog ikke til at stresse Jesper Sørensen, at målmandssituationen endnu ikke er løst.

Det gjorde Brøndby-træneren klart over for pressen efter søndagens sejr på 2-1 i Silkeborg.

Thomas Mikkelsen var fremragende i Silkeborg søndag aften. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Thomas (Mikkelsen, red.) giver os den sikkerhed, at vi kan tillade os at gå efter den rigtige i stedet for at gøre noget overilet, og det er jo det vigtigste. Det vigtigste er, at den målmand vi får, er den rigtige. I hvert fald for mig, sagde han og fortsatte:

- Jeg vil ikke gå for meget ind i, hvem det skal være. Men tager vi den sidste, vi havde, som gjorde det meget godt, så var det en uerfaren målmand, der aldrig havde stået førsteholdsfodbold før. Det tror jeg ikke, vi kommer til at kigge efter denne gang, men bare det er en med den rigtige kvalitet og med de rigtige muligheder og det rigtige potentiale.

Den normale reservemålmand Thomas Mikkelsen stod en fremragende kamp mod Silkeborg, og han var hovedårsagen til, at Jesper Sørensens mandskab snuppede de tre point.

Præstationen var så god, at cheftræneren ikke behøvede at tale sin sidste skanse op efterfølgende.

Brøndby har været kædet sammen med Lucas Lund, men nu er transferen kollapset. Foto: Jens Dresling

- Den var fantastisk. Mere skal jeg vel ikke sige om Thomas’ præstation. Vi stoler på ham, og vi tror på ham, når han står derinde.

- Thomas viste heldigvis i dag, at ham vi skal have ind, skal have god kvalitet. Og det er også det, vi kommer til at gå efter. Det skal vi kigge efter.

Selvom Jesper Sørensen måtte åbne Superliga-sæsonen uden at have en erstatning for Mads Hermansen på plads, så er han tilfreds med hele forløbet omkring at finde en ny målmand på Vestegnen.

- Jeg er tilfreds med forløbet som træner. Vi har haft en tæt dialog sammen, og jeg har selvfølgelig været opdateret hele tiden. Jeg har også haft mine bud på, hvad der skal ind, og hvad der skal til.

- Så har jeg tiltro til, at det er det, der bliver arbejdet med, og der bliver arbejdet i døgndrift på den plads, CV (Carsten V. Jensen, red.) har lige nu, og vi ved alle sammen godt, at vi gerne vil stå stærkest muligt, når transfervindue er forbi, var de afsluttende ord fra chefen på sidelinjen.