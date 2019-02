Brøndby målløse over manglende straf: - Vi vil gå til DBU

Fredag kom det frem, at Rodolph Austin slipper for karantæne efter en forseelse mod Jakob Ankersen. Det forstår man intet af hos Austins tidligere klub Brøndby

Rudolph Austin slap for karantæne og er søndag med mod sin tidligere klub Brøndby.

Det undrer man sig over på Vestegnen.

Klubben har angriberen Kamil Wilczek i karantæne i kampen mod vestjyderne, efter Disciplinærinstansen idømte polakken to dages karantæne for høj albueføring, og Brøndby har i det lys svært ved at forstå, hvordan Austin gik fri.

Esbjerg-spilleren var undervejs i sidste weekends opgør mod AGF i infight med Jakob Ankersen, hvor han tydeligt smækkede en arm i hovedet på AGF-spilleren uden at blive straffet.

- Vi kan forstå, at Disciplinærinstansen har undladt at uddele karantæne til Rudolph Austin for hans forseelse i sidste runde, som på mange måder minder om den, Kamil Wilczek er blevet idømt to spilledages karantæne for.

Kamil Wilczek fik to spilledages karantæne for en albue, og i Brøndby undrer man sig over linjen fra Disciplinærinstansen. Foto: POLFOTO

- Vi er meget overrasket over Disciplinærinstans afgørelse, siger Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, til Ekstra Bladet og meddeler, at klubben af principielle årsag nu vil gå til DBU.

- Vi vil kræve en langt tydeligere linje i Disciplinærinstansen og en lang mere gennemsigtig proces i deres arbejde. Dagens udmelding fra Disciplinærinstansen efterlader os klubber med langt flere spørgsmål end svar, og det er ganske enkelt uholdbart for alle parter, siger en dybt forundret Ebbe Sand.

Austins forseelse blev indberettet til instansen af kampens videoobservatør, og efterfølgende fik dommeren fra opgøret, Michael Tykgaard, mulighed for at redegøre for sit syn på hændelsen.

Fodboldens Disciplinærinstans begrunder afgørelsen med, at Tykgaard her vurderede, at Austins forseelse kun var til gult, og da det er tilfældet, er der ikke grundlag for at behandle hændelsen yderligere, vurderer man.

På daværende tidspunkt havde Austin paradoksalt nok allerede raget et gult kort til sig fra en situationen få minutter inden, der også involverede Ankersen.

AGF vandt opgøret over Esbjerg med 2-0, mens Austin blev på banen hele kampen.

